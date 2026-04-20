మీ విజన్తో న్యవ్యాంధ్రను ముందుకు నడిపించే బాధ్యత మీదే : హ్యాపీ బర్త్డే సీఎం బాబు ...
టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు 76వ పుట్టిన రోజు వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఆయనకు పలువురు రాజకీయ, సినీ, పారిశ్రామికవేత్తలు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. ఈ కోవలోనే జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ 76వ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన సోమవారం ట్వీట్ చేశారు.
"చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యమంత్రిగా సుదీర్ఘ పాలన అనుభవం కలిగిన మీరు మీ విజన్తో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించే బృహత్తర బాధ్యతను తీసుకున్నారు. రాజధాని నిర్మాణం, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అనే లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొన్నారు. రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడులకు చిరునామాగా తీర్చిదిద్దటం ద్వారా యువతకు ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాలు మెరుగుపరుస్తున్నారు. మంచి ప్రభుత్వం అనే నినాదాన్ని నిజం చేసేలా సాగుతున్న మీ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో అగ్ర స్థానంలో నిలుస్తోంది. మీకు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలను... సంతోషాన్ని అందించాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను" అని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.
సినీ నటుడు నారా రోహిత్ తన పెద్దనాన్న చంద్రబాబుకు పుట్టిన రోజు విషెస్ చెప్పారు. 'తన స్థైర్యం, దూరదృష్టితో ఒక ఆశయానికి ప్రాణం పోసిన గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు ఎప్పుడూ ఇలాగే ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే ఉండాలని భగవంతుడు మీకు ఆ శక్తిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. హ్యాపీ బర్త్ డే పెద్దనాన్న' అని పేర్కొన్నారు.
అలాగే, హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ విషెస్ చెబుతూ... ‘మావయ్య గారు’ అంటూ తారక్ పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 'చంద్రబాబు నాయుడు మావయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు నిండైన ఆరోగ్యం, సంతోషం, బలంతో ప్రజాసేవలో అదే దార్శనికత, అంకితభావతో పనిచేయాలని ఆశిస్తున్నాను. రాష్ట్రం అభివృద్ధి, సుసంపన్నత, ఆత్మగౌరవంతో మీ నాయకత్వం కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను' అని ఎన్టీఆర్ పేర్కొన్నారు.