తెలంగాణలో చంద్రబాబుకు తగ్గని ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్.. టీడీపీ ఘన స్వాగతం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగి దశాబ్దానికి పైగా గడిచింది. అప్పటి నుండి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకే పరిమితమయ్యారు. అయినప్పటికీ, ఆయన అప్పుడప్పుడు తెలంగాణలో పర్యటించినప్పుడు, అక్కడ ఉన్న టీడీపీ మద్దతుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నారు.
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ఇటీవల భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పాల్వంచలో జరిగిన పర్యటనలో కూడా ఇదే దృశ్యం కనిపించింది. ఇది రాజకీయ పర్యటన కాకపోయినప్పటికీ, ఆయనకు స్వాగతం పలికేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో టీడీపీ కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు తరలివచ్చారు.
నవా లిమిటెడ్ ఆహ్వానం మేరకు, చంద్రబాబు తన భార్య భువనేశ్వరితో కలిసి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే కునంనేని సాంబశివరావు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు.
ఈ పర్యటనలో విశేషమేమిటంటే, టీడీపీ మద్దతుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరుకావడం. వారి ఆత్మీయ స్వాగతాన్ని స్వీకరించిన చంద్రబాబు, వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇటీవలి కాలంలో తెలంగాణలో టీడీపీకి ఎన్నికల పరంగా పరిమిత ఉనికి మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, ఇలాంటి సమావేశాలు పార్టీకి చెందిన పాత శ్రేణుల్లో కొంతమందికి చంద్రబాబుతో ఇప్పటికీ బలమైన అనుబంధం ఉందని తెలియజేస్తున్నాయి.
ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగత పర్యటన అయినప్పటికీ, పాల్వంచలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు లభించిన ఈ స్పందన ప్రస్తుతం టీడీపీ వర్గాల్లో ఆసక్తికరమైన చర్చకు దారితీసింది.