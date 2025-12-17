వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నాం.. ప్రైవేటీకరణ ఆరోపణలపై బాబు క్లారిటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పీపీపీ నమూనాలో వైద్య కళాశాలల నిర్మాణంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. కలెక్టర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, మెరుగైన సేవలు అందించడానికి పీపీపీ ఒక సరైన మార్గమని ఆయన అన్నారు. కళాశాలలను ప్రైవేటీకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నప్పటికీ, అవి ప్రభుత్వ కళాశాలలుగానే పనిచేస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు.
ఈ సంస్థలకు సంబంధించిన అన్ని మార్గదర్శకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తుందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రభుత్వ నియంత్రణ కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ కళాశాలల్లో 70 శాతం మంది విద్యార్థులకు ఎన్టీఆర్ వైద్య సదుపాయాలు అందుతాయని ఆయన అన్నారు. సీట్ల సంఖ్యను పెంచినట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు.
రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్మాణానికి రూ. 500 కోట్లు వృధా అయ్యాయని బాబు అన్నారు. అదే మొత్తంతో రెండు వైద్య కళాశాలలు నిర్మించి ఉండవచ్చని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. రుషికొండ ప్యాలెస్ ఇప్పుడు ఒక తెల్ల ఏనుగులా మారిందని ఆయన అన్నారు. ఇటువంటి ఖర్చు నిర్ణయాలు రాష్ట్రానికి నష్టాన్ని కలిగించాయని చెప్పుకొచ్చారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పీపీపీ నమూనాలో ప్రాజెక్టులను అమలు చేస్తోందని చంద్రబాబు అన్నారు. తమ ప్రభుత్వం విమర్శలకు వెనకడుగు వేయదని ఆయన అన్నారు. ప్రజలకు వాస్తవాలను తెలియజేయడం ప్రభుత్వ కర్తవ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. పీపీపీ నమూనాలో వేసిన రోడ్లు ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు చెందినవా అని విమర్శకులను ప్రశ్నించారు.
గత ప్రభుత్వం అనేక తప్పులు చేసిందని చంద్రబాబు అన్నారు. వారు నెలవారీ జీతాలు కూడా చెల్లించడంలో విఫలమయ్యారని బాబు మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వం చాలా అధిక వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు తీసుకుందని ఆయన చెప్పారు. 13-14% వడ్డీ రాష్ట్రంపై భారం పడిందని ఆయన అన్నారు.
గతంలో స్థాపన వ్యయం విపరీతంగా పెరిగిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు రుణాలను చిన్న, మధ్య, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలుగా పునఃప్రణాళిక చేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలను మెరుగ్గా నిర్వహించడానికి, రాష్ట్రంపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఈ విధానం అవసరమని ఆయన అన్నారు.