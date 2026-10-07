25 ఏళ్ల ప్రజా సేవను పూర్తి.. ప్రధానిపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కితాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం నాడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ప్రశంసించారు. సరైన సమయంలో, సరైన స్థానంలో, సరైన నాయకుడు.. లభించడం భారతదేశం చేసుకున్న అదృష్టమని ఆయన పేర్కొన్నారు. 2001 అక్టోబర్ 7న గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రారంభమైన ప్రయాణంలో, కార్యనిర్వాహక పదవిలో ప్రధాని మోదీ అవిరామంగా 25 ఏళ్ల ప్రజా సేవను పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Chandrababu
ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, "గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి ప్రయాణంలో 25 ఏళ్ల ప్రజా సేవ అనేది ఒక అద్భుతమైన మైలురాయి. సరైన సమయంలో, సరైన స్థానంలో, సరైన నాయకుడు లభించడం భారతదేశం చేసుకున్న అదృష్టం" అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
మోదీకి అభినందనలు తెలుపుతూ, ఆయన నాయకత్వంలో 'వికసిత్ భారత్-2047' (అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం) లక్ష్యం దిశగా దేశం ఆత్మవిశ్వాసంతో సాగుతున్న తీరును ప్రస్తావించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రజలకు అవకాశాలను వేగవంతం చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బలమైన, సంపన్నమైన, వికసిత్ భారత్ను నిర్మించే ఈ ప్రయాణంలో ప్రధాని మోదీతో కలిసి పనిచేయడం, అదే సమయంలో 'స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్' (బంగారు ఆంధ్రప్రదేశ్) లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం నాకు గర్వకారణం.. అని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.