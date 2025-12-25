దేశం మెచ్చిన నాయకుడు వాజ్పేయి : సీఎం చంద్రబాబు
దేశం మెచ్చిన నాయకుడు దివంగత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. వాజ్పేయి 101వ జయంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని అమరావతిలోని వెంకటపాలెంలో ఆయన విగ్రహాన్ని కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్తో కలిసి ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత అక్కడే నిర్వహించిన సుపరిపాలన సభలో పాల్గొని ప్రసంగించారు.
సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తూ, ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత దేశ ప్రగతికి మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి తీవ్రంగా కృషిచేశారన్నారు. ఆయన చూపిన మార్గం సుపరిపాలన అని కొనియాడారు. 'దేశం మెచ్చే నాయకుడిగా చిరస్థాయిగా ప్రజల గుండెల్లో వాజ్పేయి నిలిచిపోయారు. చరిత్రను తిరగరాసిన నాయకత్వం ఆయనది. నాకు ఎప్పుడూ స్ఫూర్తినిచ్చే నేత ఎన్టీఆర్. ఎన్టీఆర్, వాజ్పేయి మధ్య మంచి సాన్నహిత్యం ఉండేది. నేషనల్ ఫ్రంట్ ద్వారా యాంటీ కాంగ్రెస్కు ఎన్టీఆర్ బీజం వేశారు.
ఒకప్పుడు నేను ఫోన్ విషయం మాట్లాడితే చాలా మంది ఎగతాళి చేసేవారు. నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి టెలికాం సెక్టార్ వెన్నెముకలాంటిది. ఆ రంగం అద్భుతాలు సృష్టిస్తూ ముందుకెళ్తోందంటే దానికి కారణం వాజ్పేయి. ఆయన ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు అణుపరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఆనాడు ఎన్టీఆర్, వాజ్పేయి దేశం కోసం ఆలోచించారు. ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అలా చేస్తున్నారు. నేను తెలుగుజాతి కోసం ఆలోచిస్తున్నా అని చంద్రబాబు అన్నారు.