జపాన్కు అరుదైన ఖనిజాల సరఫరా.. కీచి ఓనో బృందం విజ్ఞప్తి
జపాన్కు అరుదైన ఖనిజాల సరఫరా నిరంతరాయంగా ఉండేలా చూడాలని రాయబారి కీచి ఓనో నేతృత్వంలోని జపాన్ ప్రతినిధి బృందం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. నవంబర్ 12,13 తేదీలలో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందు, ఓనో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుల మధ్య జరిగిన సమావేశంలో ఈ అభ్యర్థన చేశారు.
జపాన్కు అరుదైన ఖనిజాల సరఫరా నిరంతరాయంగా ఉండేలా చూడాలనే విషయాన్ని జపాన్ ప్రతినిధులు ప్రస్తావించారు. కీలక ఖనిజాల సరఫరాలో భారత్-జపాన్ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఇటువంటి సహకారం దోహదపడుతుందని వారు తెలిపారని బుధవారం రాత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.
రాష్ట్ర తీరప్రాంతాన్ని అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్గా అభివృద్ధి చేయాలన్న టీడీపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగా ఈ దౌత్యపరమైన ప్రయత్నం ఉంది. రాష్ట్రంలో 16,000 హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో 16 రకాల ఖనిజ నిల్వలను గుర్తించినట్లు రాష్ట్ర గనుల శాఖ మంత్రి కె రవీంద్ర ఇటీవల వెల్లడించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజ అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎండీసీ) ప్రకారం, భారతదేశంలో బీచ్ ఇసుక ఖనిజ నిల్వలు రాష్ట్రంలో రెండవ స్థానంలో ఉన్నాయి. ఇవి దేశంలోని మొత్తం వనరులలో దాదాపు 25 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ వనరులలో ఇల్మనైట్, రూటైల్, జిర్కాన్, మోనాజైట్ వంటివి ముఖ్యంగా అధిక సాంద్రతలో ఉన్నాయి. వీటిలో మోనాజైట్, అరుదైన భూ మూలకాలకు (REEs) ఒక ముఖ్యమైన వనరు.
పెయింట్లు, ఏరోస్పేస్ విడిభాగాల నుండి అణు ఇంధనం, విద్యుత్ వాహనాలు, పవన టర్బైన్లలో ఉపయోగించే శాశ్వత అయస్కాంతాల వరకు, అనేక విలువైన పరిశ్రమలకు బీచ్ ఇసుక ఖనిజాలు కీలకమైన ముడి పదార్థాలుగా ఉపయోగపడతాయి.
ఇల్మనైట్, రూటైల్ను ప్రాసెస్ చేసి టైటానియం డయాక్సైడ్ పిగ్మెంట్, టైటానియం లోహంగా మారుస్తారు. కాగా, మోనాజైట్ నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్, స్వచ్ఛ ఇంధన సాంకేతికతలకు అవసరమైన అరుదైన భూ ఆక్సైడ్లు లభిస్తాయి.
ప్రస్తుతం భారతదేశం తన టైటానియం డయాక్సైడ్ పిగ్మెంట్ అవసరాలలో 75 శాతానికి పైగా దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఈ దిగుమతులలో దాదాపు మూడింట రెండు వంతులు చైనా నుండి వస్తున్నాయి. మోటార్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యవస్థలు, రక్షణ పరికరాలు, వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్కు ఇవి కీలకమైనవి కాబట్టి, రేర్ ఎర్త్ అయస్కాంతాలు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఒక అవకాశంగా ఉన్నాయి.
భారతదేశం అరుదైన భూ మూలకాలు మరియు తయారైన అయస్కాంత ఉత్పత్తులు రెండింటి కోసం దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంది, ఇది తయారీదారులను భౌగోళిక రాజకీయ, సరఫరా గొలుసు ఒడిదుడుకులకు గురిచేస్తోంది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, కృష్ణా వంటి తీరప్రాంత జిల్లాల్లోని 10 ప్రధాన బీచ్ ఇసుక నిక్షేపాలకు APMDC ఇప్పటికే అనుమతులు పొందింది.
జూలై 2026లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అరుదైన భూ మూలకాలు (REEs), ఇతర సంబంధిత కీలక ఖనిజాల అన్వేషణ కోసం, పల్నాడు జిల్లాలోని మూడు గ్రామాల చుట్టూ ఉన్న 12 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని అణుశక్తి విభాగానికి చెందిన అణు ఖనిజాల అన్వేషణ, పరిశోధన డైరెక్టరేట్ కోసం కేటాయించింది.
పర్యటనకు వచ్చిన జపాన్ ప్రతినిధి బృందం, భారతదేశంలో తొలిసారిగా అమార్ఫస్ లోహాన్ని తయారు చేయడానికి ప్రోటీరియల్ ఇండియా ప్రణాళిక వేస్తోందని ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేసింది. ఈ పదార్థాన్ని అధిక సామర్థ్యం గల ట్రాన్స్ఫార్మర్ల ఉత్పత్తిలో ఉపయోగిస్తారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహకాలతో, 2026 డిసెంబర్లో శ్రీ సిటీలో ఉత్పత్తిని ప్రారంభించేందుకు కంపెనీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిందని ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు. భారతీయ నిపుణుల ప్రతిభను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, భారత్-జపాన్ సహకారంతో ఈ ఏడాది విశాఖపట్నంలో ఒక కొత్త గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్ (జీసీసీ)ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు జపాన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
జపాన్కు చెందిన జెరా సంస్థ, ఐదేళ్లపాటు కాకినాడ నుంచి ఏటా సుమారు 70,000 టన్నుల గ్రీన్ అమోనియాను సేకరించేందుకు ఏఎం గ్రీన్తో ఒక ప్రాథమిక ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని కూడా ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. భారత్, జపాన్ల మధ్య గ్రీన్ అమోనియా సరఫరా గొలుసును ఏర్పాటు చేసే దిశగా ఈ ఒప్పందం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని వారు అభివర్ణించినట్లు ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు.
చర్చల సందర్భంగా, రాష్ట్ర యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించేందుకు జపాన్ పరిశ్రమల మద్దతును చంద్రబాబు నాయుడు కోరగా, ప్రతినిధి బృందం సానుకూలంగా స్పందించింది. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పారదర్శక ప్రోత్సాహక విధానాన్ని అమలు చేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.