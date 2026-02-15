పరమశివుని దయతో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి : సీఎం చంద్రబాబు
మహా శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ శుభదినాన శివుని అనుగ్రహం అందరిపై ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రసిద్ధి శ్రీశైల జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం కొలువైవున్న పవిత్ర భూమి మన రాష్ట్రం. శివపురాణం ప్రకారం భక్త సులభుడైన శివుడు ఈ రోజే లింగాకారంలో ఆవిర్భవించారు. ఈ పర్వదినాన శివారాధనలతో మహాశివుని అనుగ్రహం కలిగి అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను అని తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
ప్రజలందరూ శివార్చన, జాగరణలతో మహాశివరాత్రిని భక్తశ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పరమ శివుని కృపాకటాక్షాలతో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా, సస్యశ్యామలంగా వర్థిల్లాలని ప్రార్థిస్తున్నట్టు చంద్రబాబు తెలిపారు.