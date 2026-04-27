ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28) విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్టులో 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టబోతోంది. దీంతో ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులలో ఒకటిగా నిలవనుంది.
ఈ డేటా సెంటర్ను తార్లవాడ, అడవివరం, రాంబిల్లి ప్రాంతాలలో దాదాపు 600 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, మొత్తం 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ ఏఐ డేటా సెంటర్ భారతదేశ సాంకేతిక రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగంలో ఒక నూతన శకానికి నాంది పలుకుతుందని ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈ అధునాతన సదుపాయంతో, విశాఖపట్నం ఆసియాకు ఒక కీలకమైన ఏఐ ప్రవేశ ద్వారంగా ఆవిర్భవించి, ప్రపంచ సాంకేతిక పటంలో శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించుకోనుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు విశాఖపట్నం నగరాన్ని ప్రపంచంలోని ప్రముఖ టెక్నాలజీ హబ్ల సరసన నిలుపుతుందని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
రాబోయే సబ్సీ కేబుల్ కనెక్టివిటీ వ్యవస్థతో, విశాఖపట్నం త్వరలోనే అనేక దేశాలతో ప్రత్యక్ష డిజిటల్ అనుసంధానాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ డేటా సెంటర్, అధునాతన ఏఐ క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు భారీ స్థాయిలో డేటా నిల్వ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
విశాఖపట్నం తీరప్రాంతంలో ఉండటం, అంతర్జాతీయ సబ్మెరైన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్కు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. అదానీకానెక్స్, ఎయిర్టెల్ నెక్స్ట్రా వంటి కంపెనీలు ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 6.5 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో మల్టీ-గిగావాట్ డిజిటల్ హబ్ను నిర్మించాలన్నది ప్రభుత్వ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యమని ఆ ప్రకటన తెలిపింది.
మౌలిక సదుపాయాలకు అతీతంగా, గూగుల్ డేటా సెంటర్ గణనీయమైన ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని అంచనా. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్, మెయింటెనెన్స్, సైబర్సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్, డేటా సైన్స్ వంటి రంగాలలో వేలాది ఉద్యోగాలు సృష్టించబడే అవకాశం ఉంది. డేటా సెంటర్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్, పవర్ సిస్టమ్స్, కూలింగ్ టెక్నాలజీస్, సర్వర్ తయారీ, నెట్వర్కింగ్ వంటి అనుబంధ రంగాలలో పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుందని, తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పటిష్టమైన ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుందని కూడా అంచనా.
గూగుల్ ఏఐ క్లౌడ్ సేవలు విశాఖపట్నాన్ని ఆసియాలో ఒక ప్రధాన టెక్నాలజీ హబ్గా నిలబెడతాయని భావిస్తున్నారు. ఏఐ ఆధారిత కంపెనీలు కూడా ఈ నగరాన్ని తమ గమ్యస్థానంగా ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఐటీ స్టార్టప్లు, పరిశోధనా కేంద్రాలు, క్లౌడ్ సంస్థలు, సెమీకండక్టర్ కంపెనీలు ఈ ప్రాంతంలో తమ కార్యకలాపాలను ఏర్పాటు చేస్తాయని అంచనా.