Chandrababu Naidu: సేవా సంకల్ప అభియాన్లో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజా జీవితంలో 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వారణాసిలో నిర్వహిస్తున్న సేవా సంకల్ప అభియాన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొంటారు. చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం ఉదయం 7:30 గంటలకు విజయవాడ నుండి బయలుదేరి, ఉదయం 9:35 గంటలకు వారణాసి చేరుకుంటారు.
ఆయన మొదట ఉదయం 11:15 గంటలకు శ్రీ కాశీ విశ్వనాథుడిని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం, రుద్రాక్ష ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్కు వెళ్లి సేవా యాత్ర ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆయన మధ్యాహ్నం 3:10 గంటలకు వారణాసి నుండి బయలుదేరి, సాయంత్రం 5:15 గంటలకు అమరావతి చేరుకుంటారు.
నరేంద్ర మోదీ ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధాన మంత్రిగా సాగించిన ప్రజా జీవిత ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న నెల రోజుల కార్యక్రమాలలో భాగంగా, కాశీలో వారణాసి-వద్నగర్ సేవా యాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రధాన మంత్రి మోదీ ప్రజా జీవితంతో ప్రత్యేక అనుబంధం కలిగిన వారణాసి, వద్నగర్ అనే రెండు ప్రాంతాలను ఈ సేవా సంకల్ప అభియాన్ అనుసంధానిస్తుంది. దేశ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో ప్రజల భాగస్వామ్యం, సేవా భావం, సామాజిక బాధ్యత ఎంతో కీలకమనే సందేశాన్ని ఈ ప్రచారం తెలియజేయనుంది.
ప్రతి గ్రామం, ప్రతి కుటుంబం, ప్రతి యువత, ప్రతి మహిళ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కావాలనే స్ఫూర్తితో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగు దేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఈ పార్టీ కేంద్రంలోని బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉంది.ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఇదే సమయంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్ చైర్మన్ లంకా దినకర్ న్యూఢిల్లీలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్లో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, 2001 అక్టోబర్ 7న నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారని తెలిపారు.
2026 అక్టోబర్ 7 నాటికి, ప్రభుత్వ అధినేతగా ఆయన 25 ఏళ్ల నిరంతర ప్రజా సేవను పూర్తి చేసుకుంటారు. ఇది కేవలం వ్యక్తిగత మైలురాయి మాత్రమే కాదు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ఆర్థిక సమ్మిళితం, మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతికత ఆధారిత పాలన, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలపై దృష్టి సారించిన కార్యక్రమాల ద్వారా గుజరాత్లో ప్రారంభమై, తదనంతరం జాతీయ స్థాయిలో విస్తరించిన పాలనా ప్రస్థానానికి ఇది ప్రతీక అని ఆయన అన్నారు.