Davos: జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటన
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ పర్యటన ఖరారైంది. ఈ పర్యటన జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు జరగనుంది. ఆయన మంత్రులు నారా లోకేష్, టీజీ భరత్లతో కలిసి దావోస్ ఆర్థిక వేదికలో పాల్గొంటారు. ఈ షెడ్యూల్ను ధృవీకరిస్తూ ఆయన కార్యాలయం సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
చంద్రబాబు దావోస్లో ఉన్న సమయంలో కీలక పారిశ్రామికవేత్తలను కలుస్తారు. చర్చలు పెట్టుబడులు, భవిష్యత్తు అవకాశాలపై దృష్టి సారిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరిన్ని పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు.
నారా లోకేష్ అమెరికాలో పర్యటిస్తున్నారు. కెనడాను కూడా సందర్శిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎన్ఆర్ఐలు, ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహించడమే ఆయన లక్ష్యం. ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కృషి చేయడంలో ఈ ప్రయత్నం భాగం.
2024లో దావోస్ సమ్మిట్ నుండి రాష్ట్రం ప్రధాన టెక్, పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థలను ఆకర్షిస్తోంది. రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ లతో జరిగిన చర్చల తర్వాత రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రధాన ఆటగాళ్లలో గూగుల్, మెటా, అంబానీలు ఉన్నారు.