సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025 (18:07 IST)

Davos: జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటన

Chandra babu
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ పర్యటన ఖరారైంది. ఈ పర్యటన జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు జరగనుంది. ఆయన మంత్రులు నారా లోకేష్, టీజీ భరత్‌లతో కలిసి దావోస్ ఆర్థిక వేదికలో పాల్గొంటారు. ఈ షెడ్యూల్‌ను ధృవీకరిస్తూ ఆయన కార్యాలయం సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 
 
చంద్రబాబు దావోస్‌లో ఉన్న సమయంలో కీలక పారిశ్రామికవేత్తలను కలుస్తారు. చర్చలు పెట్టుబడులు, భవిష్యత్తు అవకాశాలపై దృష్టి సారిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మరిన్ని పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు.
 
నారా లోకేష్ అమెరికాలో పర్యటిస్తున్నారు. కెనడాను కూడా సందర్శిస్తారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎన్ఆర్ఐలు, ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహించడమే ఆయన లక్ష్యం. ఆర్థిక వృద్ధికి ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కృషి చేయడంలో ఈ ప్రయత్నం భాగం. 
 
2024లో దావోస్ సమ్మిట్ నుండి రాష్ట్రం ప్రధాన టెక్, పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థలను ఆకర్షిస్తోంది. రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను సాధించాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ లతో జరిగిన చర్చల తర్వాత రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రధాన ఆటగాళ్లలో గూగుల్, మెటా, అంబానీలు ఉన్నారు.

Hebba Patel: మూఢనమ్మకాలను, దొంగ బాబాలను టార్గెట్ తో ఈషా ట్రైలర్‌

Hebba Patel: మూఢనమ్మకాలను, దొంగ బాబాలను టార్గెట్ తో ఈషా ట్రైలర్‌దెయ్యాలు, ఆత్మలు లేవని బలంగా నమ్మే స్నేహితుల చుట్టూ ఈ కథతో ఈషా ట్రైలర్‌ ఉందని తెలియజేస్తున్నది. బన్నీవాస్‌, వంశీ నందిపాటి ఈషా పేరుతో ఓహారర్‌ థ్రిల్లర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకరాబోతున్నారు. వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాస్ గ్రాండ్‌గా ఈ చిత్రాన్నిడిసెంబరు 12న థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అఖిల్‌రాజ్‌,త్రిగుణ్‌ హీరోలుగా హెబ్బాపటేల్‌ కథానాయిక. సిరి హనుమంతు, బబ్లూ, పృథ్వీరాజ్‌ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్నిహేమ వెంకటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్నారు.

హీరో సుశాంత్‌తో మీనాక్షి చౌదరి రిలేషన్?

హీరో సుశాంత్‌తో మీనాక్షి చౌదరి రిలేషన్?టాలీవుడ్ బ్యూటీ మీనాక్షి చౌదరిపై రోజుకో రకమైన ఊహాగాన వార్తలు వస్తున్నాయి. వరుస చిత్రాల్లో నటిస్తూ తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తున్న ఈ బ్యూటీ తన అందంతో అభిమానులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. అదేసమయంలో ఆమెపై పుకార్లు మాత్రం కోకొల్లులుగా వస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో యువ హీరో సుశాంత్‌తో మీనాక్షి చౌదరి రిలేషన్‌లో ఉన్నట్టు వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ త్వరలోనే వివాహం చేసుకోబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది.

Suman: సినిమా వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే ప్రజలు వింటారు : సుమన్

Suman: సినిమా వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే ప్రజలు వింటారు : సుమన్డా.ప్రతాని రామకృష్ణ గౌడ్ నిర్మాణ దర్శకత్వంలో బిఎస్ రెడ్డి సమర్పణలో ఢీ జోడి ఫేమ్ అక్స ఖాన్, అలేఖ్య రెడ్డి హీరోయిన్స్ గా, కిరణ్ హీరోగా నటిస్తూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న చిత్రం RK దీక్ష. తులసి, అనూష,కీర్తన, ప్రవల్లిక, రోహిత్ శర్మ కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి రాజ్ కిరణ్ సంగీతం అందించగా మేఘన శ్రీను ఎడిటర్ గా పనిచేశారు. హీరో సుమన్ గారి చేతుల మీదగా ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత సి కళ్యాణ్, తెలుగు ఫిలిం చాంబర్ ప్రెసిడెంట్ భరత్ భూషణ్, తెలుగు చిత్ర నిర్మాత మండలి సెక్రటరీ తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

అఖండ-2 మూవీ విడుదలపై సందిగ్ధత

అఖండ-2 మూవీ విడుదలపై సందిగ్ధతనందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో రూపుదిద్దుకున్న అఖండ-2 చిత్రం విడుదల తేదీపై ఇంకా సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. నిజానికి ఈ చిత్రం ఈ నెల 5వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుండగా, ఆర్థిక సమస్యల్లో చిక్కుకుంది. దీంతో ఈ చిత్రం విడుదలపై మద్రాస్ హైకోర్టు స్టే విధించింది. దీంతో సినిమా విడుదలను నిలిపివేశారు.

ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా బయటపడిన మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్

ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా బయటపడిన మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్దక్షిణ భారత సినిమాకు సంబంధించిన అత్యంత వివాదాస్పద సంఘటనలు, కోర్టు కేసుల్లో ఒకటి 2017లో మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్‌పై నమోదైన అత్యాచార కేసు. అతను సామూహిక అత్యాచారంలో పాల్గొన్నాడని, ఒక మహిళా నటిని శారీరకంగా, మానసికంగా అవమానించాడని, ఆరోపణలు వున్నాయి. ఈ కేసులో క్రిమినల్ కేసు విచారణ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది. ఈ కేసుపై సోమవారం ఉదయం తుది తీర్పు వచ్చింది. 2017లో మరో మలయాళీ నటి దాఖలు చేసిన అత్యాచారం ఆరోపణ, శారీరక వేధింపులతో సహా అతనిపై నమోదైన ఆరు అభియోగాల నుండి దిలీప్‌ను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?నల్ల ఉప్పులో అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తెల్ల ఉప్పు బదులుగా నల్ల ఉప్పు వాడడం మంచిది. దీంతో కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి బరువు పెరగకుండా చూస్తుంది. నల్ల ఉప్పులో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. నల్ల ఉప్పులోని ఖనిజాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి. అనేక వ్యాధుల నుండి కాపాడతాయి. ఇది జీవక్రియని పెంచి, జీర్ణక్రియని మెరుగ్గా మారుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..ఆలుమగల సంబంధాలు బలపడాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాలి అంటున్నారు సైకలాజిస్టులు. దంపతుల్లో ముఖ్యంగా రాజీపడే ధోరణి వుండాలి. ఒకరి కోసం ఇంకొరు మెట్టు దిగాలి. పట్టుదల, మొండితనం వుండకూడదు. భార్యాభర్తలు చాలామంది గొడవ పడుతున్నప్పుడు పెద్దగా అరుస్తుంటారు. అర్థం పర్థం లేని మాటలు అనేస్తారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే గొడవ సమయంలో దంపతుల్లో ఒకరు సైలెంట్​గా ఉండాలని, దీని వల్ల ఎదుటివారికి కోపం కంట్రోల్ అవుతుందని సైకలాజిస్టులు సూచిస్తున్నారు.
