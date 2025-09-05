Chandrababu: అనంతపురంలో డిస్నీ ల్యాండ్ ఏర్పాటు.. రాయలసీమకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనంతపురంలో డిస్నీ ల్యాండ్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనతో భారీ పర్యాటక రంగాన్ని అన్వేషిస్తున్నారు. ప్రపంచ అద్భుత ప్రపంచాన్ని రాయలసీమకు తీసుకురావడంపై వాల్ట్ డిస్నీతో చర్చలు జరపాలని అధికారులకు సూచించినట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ ప్రణాళిక కార్యరూపం దాల్చితే, అనంతపురం భారతదేశ పర్యాటక పటంలో స్థానం పొందుతుంది.
వేలాది ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది. ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థను మారుస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాయలసీమను ప్రపంచ పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చడం ద్వారా దాని ముఖచిత్రాన్ని మార్చగలదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక కేంద్రాలలో హోమ్ స్టేలను ప్రోత్సహించాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక అనుభవం కోసం సరైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించినట్లయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ దాచిన రత్నాలు సందర్శకులను ఆకర్షించగలవని ఆయన విశ్వసిస్తున్నారు.
డిస్నీ ల్యాండ్తో పాటు, రాష్ట్రంలోని 974 కి.మీ తీరప్రాంతంలో బీచ్ టూరిజం, వెల్నెస్ టూరిజం, ఫిల్మ్ టూరిజం కోసం చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారు. దిండి బీచ్ వంటి ప్రదేశాలతో, ఏపీ రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఒక శక్తివంతమైన పర్యాటక గమ్యస్థానంగా ఎదగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.