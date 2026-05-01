ఉద్యోగం రాదన్న ఆవేదనతో అమెరికాలో తెలుగు టెక్కీ ఆత్మహత్య
అమెరికాలో కర్నూలుకు చెందిన యువకుడు ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఉద్యోగం రాదన్న ఆందోళనతో ఈ విషాదకర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 26 యేళ్ల వయసులో ఎన్నో ఆశలతో ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన యువకుడు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరినీ కలిచివేస్తోంది.
ఏపీలోని కర్నూలుకు చెందిన ఇరగబోయిన చందు అనే యువకుడు షికాగోలోని డీమాల్ యూనివర్శిటీలో ఎంఎస్ పూర్తి చేశాడు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో డోనాల్డ్ ట్రంప్ 2.0 ప్రభుత్వంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, హెచ్-1బీ వీసా నిబంధనల మార్పు వల్ల కొత్తగా చదువు పూర్తి చేసిన వారికి ఉద్యోగాలు రావడం సవాలుగా మారింది. చందు కూడా గత కొంతకాలంగా ఉద్యోగం కోసం తీవ్ంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు.
తన ఖర్చుల కోసం మళ్లీ తల్లిదండ్రులపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోందన్న భావన అతనిని మరింతగా కుంగదీసింది. ఆ ఆర్థిక ఇబ్బందులు, భవిష్యత్పై నెలకొన్న ఆందోళన తట్టుకోలేక ఏప్రిల్ 28వ తేదీన తన గదిలోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. చందు మరణవార్తతో అతని స్వస్థలం కర్నూలులో విషాద చాయలు అలముకున్నాయి. అమెరికాలోని తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధిలంతా కలిసి చందు మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి తరలించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.