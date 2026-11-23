పిఠాపురం జనసేనలో అసమ్మతి సెగలు - ఎంపీ పీఏపై దాడికి యత్నం?
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో జనసేన నేతల్లో ఉన్న అసమ్మతి ఒక్కసారిగా భగ్గుమంది. నియోజకవర్గంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికల ప్రక్రియ సందర్భంగా అభ్యర్థి ఎంపిక వ్యవహారం జనసేన కౌన్సిలర్లలో తీవ్ర అసమ్మతికి దారితీసింది. పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు పలువురు కౌన్సిలర్లు రోడ్డుకెక్కడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
పిఠాపురం మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్గా బోజ్జా వెంకటేశ్వర రావు పేరును పార్టీ అధిష్టానం ఖరారు చేసింది. అయితే, ఈ నిర్ణయాన్ని స్థానిక జనసేన కౌన్సిలర్లు, నేతలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. గతంలో వైకాపాలో ఉన్న బొజ్జా వెంకటేశ్వర రావు ఎన్నికల సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్కు వ్యతిరేకంగా పని చేశారంటూ వార ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా, పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీ కోసం పని చేస్తున్న సీనయిర్ కౌన్సిలర్ సంధ్యకు ఈ పదవి కేటాయించాలని వారు పట్టుబడుతున్నారు.
అభ్యర్థి ఎంపిక విషయంలో కాకినాడ ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్పై కౌన్సిలర్లు, పార్టీ కార్యకర్తలు తీవ్ర అసహనం, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ, ఎంపీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా మున్సిపల్ కార్యాలయ ఎదుట బైఠాయించి ఎంపీకి వ్యతిరేకగా నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఎంపీ పీఏ చక్రిపై కొందరు దాడికి యత్నించడంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. పరిస్థితి చేయిదాటిపోకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు వెంటనే రంగప్రవేశం చేసి మున్సిపల్ కార్యాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీగా బలగాలను మొహరించారు.
కాగా, పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 36 మంది కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు. ఇందులో కూటమి బలం 25 కాగా, ఒక్క జనసేన పార్టీకే 18 మంది కౌన్సిలర్ల సంఖ్యాబలం ఉంది. స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉన్నప్పటికీ, పార్టీ నేతల్లో అంతర్గత విభేదాలు ఈ స్థాయిలో బహిర్గతం కావడం పార్టీ శ్రేణులు, స్థానికులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశాయి. అలాగే, స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.