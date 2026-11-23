మహిళ హత్య కేసు-24 గంటల్లోనే నిందితుడి అరెస్ట్
చేవెళ్ల పోలీసులు ఒక మహిళ హత్య కేసును ఛేదించి, 24 గంటల్లోనే నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నంద్యాల జిల్లాకు చెందిన కేతావత్ శివ శంకర్ వరప్రసాద్ నాయక్ అలియాస్ శివగా గుర్తించారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం, శుక్రవారం నాడు శివ, బత్తుల గురువులు అనే వ్యక్తికి చెందిన మొబైల్ ఫోన్ను దొంగిలించి, అతని బ్యాంక్ ఖాతా నుండి రూ. 45,000 నగదును బదిలీ చేసుకున్నాడు.
తన ఖాతా నుండి డబ్బులు డెబిట్ అయిన విషయాన్ని గమనించిన గురువులు, పద్మతో కలిసి చేవెళ్ల పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి, ఈ విషయంలో శివ ప్రమేయం ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ ఫిర్యాదు చేశారు. గురువులుతో కలిసి పద్మ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లడంపై ఆగ్రహించిన శివ, శనివారం తెల్లవారుజామున ఫరా కాలేజీకి ఎదురుగా ఉన్న రేకుల ఇంటి వద్ద ఆమెపై కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేశాడని చేవెళ్ల ఇన్స్పెక్టర్ కె. నరేందర్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, 24 గంటల్లోనే శివను అరెస్టు చేశారు. అతని వద్ద నుండి దొంగిలించిన మొబైల్ ఫోన్ను, హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వెలుగోడు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన రెండు దొంగతనాల కేసుల్లో కూడా శివకు ప్రమేయం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.