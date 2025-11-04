Chevireddy: అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి
రూ.3200 కోట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు వేగంగా సాగుతోంది. చంద్రగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) రెండవ చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. ఎన్నికల నిధుల కోసం కిక్బ్యాక్ డబ్బును పంపిణీ చేయడంలో చెవిరెడ్డి, అతని సహచరుడు వెంకటేష్ నాయుడు, వ్యక్తిగత సహాయకులు బాలాజీ, నవీన్ కీలక పాత్ర పోషించారని సిట్ తెలిపింది.
ప్రస్తుతం విజయవాడ జైలులో జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న చెవిరెడ్డి మంగళవారం ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన అనేక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి జైలు అధికారులకు తెలియజేశారు. దీని తర్వాత, వైద్య పరీక్షలు, చికిత్స కోసం ఆయనను మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్కు తరలించాలని సిట్ అధికారులు నిర్ణయించారు.
వైకాపా సభ్యులు ప్రతి నెలా దాదాపు రూ.60 నుండి 70 కోట్లు కిక్బ్యాక్ల ద్వారా సంపాదించారని, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో పార్టీ అభ్యర్థులకు నిధులు సమకూర్చడానికి రూ.250 నుండి 300 కోట్లు ఉపయోగించారని సిట్ వెల్లడించింది.
మొత్తం ఆపరేషన్లో చెవిరెడ్డి ప్రధాన మధ్యవర్తి అని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏ1 నిందితుడు రాజ్ కాసిరెడ్డి సహాయంతో అతను హైదరాబాద్లోని నిహారిక ఇంటర్లేక్ అపార్ట్మెంట్స్, మారుతి టవర్స్లో పెద్ద మొత్తంలో నగదును నిల్వ చేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. అతని సహచరుడు వెంకటేష్ నాయుడు ఒక ఫామ్హౌస్లో రూ.35 కోట్లు లెక్కిస్తున్నట్లు చూపించే వీడియో కూడా బయటపడింది.
కిక్బ్యాక్ డబ్బు చెవిరెడ్డికి మళ్లించబడిందని నిరూపించే ఆధారాలు తమ వద్ద ఉన్నాయని సిట్ అధికారులు నిర్ధారించారు. ఇంతలో, చెవిరెడ్డి గన్మెన్లు మదన్రెడ్డి, గిరి, విచారణ సమయంలో సిట్ వేధింపులు, బలవంతం చేసిందని ఆరోపించారు. ఈ వాదనలను సిట్ రాజకీయంగా ప్రేరేపించబడిందని తోసిపుచ్చింది.