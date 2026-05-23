Default Title
Lenin Teaser: అఖిల్, భాగ్యశ్రీల మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా ఫ్రెష్గా లెనిన్ టీజర్ వచ్చేసింది
Chiru 158 Update: నివేథా పేతురాజ్ మాస్టర్ కు పాఠాలు చెబుతుందా?
Ramcharan: నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా నొప్పి పెడుతుంది : రామ్ చరణ్
పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: ‘నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.” అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.
ఆదరిస్తున్న అభిమానులకు ధన్యవాదాలు : యువసామ్రాట్
టాలీవుడ్ హీరో, యువసామ్రాట్ అక్కినేని నాగార్జున శనివారం ప్రత్యేక పోస్ట్ చేశారు. తన జీవితంలో మే 23వ తేదీన ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమని ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. అందులోనూ ఈ ఏడాది మరీ స్పెషల్ అని తెలిపారు. తన మొదటి చిత్రం 'విక్రమ్' విడుదలై నేటికి 40 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ఆయన పోస్ట్ పెట్టారు. తనను ఆదరిస్తున్న అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
Nagarjuna's Memories: విక్రమ్ కు 40 ఏళ్ళు - మనం ను మర్చిపోలేని తేదీ : నాగార్జున మెమొరీస్
అక్కినేని నాగార్జున విక్రమ్ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేసి 40 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నాగార్జున సోషల్ మీడియాలో తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇదే రోజు నాన్నగారితో కలిసి నటించిన మనం కూడా విడుదలయిన రోజు అంటూ మరో ట్వీట్ చేసి ఇంకోవైపు అఖిల్ నటించిన లెనిన్ టీజర్ కూడా విడుదలచేయడం మర్చిపోలేని దినంగా పేర్కొన్నారు.