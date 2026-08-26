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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (11:48 IST)

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు గుండెపోటుతో మృతి.. ఎక్కడ?

Telugudesam
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (11:48 IST)
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చిత్తూరుకు చెందిన టీడీపీ నాయకుడు వసంత్ కుమార్ కుటుంబంలో విషాదకరమైన విషయం చోటుచేసుకుంది. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీకి బలమైన మద్దతుదారుగా ఉంటూ, 2024 ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గురుజాల జగన్మోహన్ విజయానికి ఆయన కీలక కృషి చేశారు. ఆయన గుండెపోటు రావడంతో మృతి చెందారు. 
 
అయితే తిరుపతిలో నివసిస్తున్న వసంత్ కుమార్ చిన్నాన్న, వసంత్ మరణ వార్తను తట్టుకోలేక గుండెపోటుకు గురయ్యారు. దురదృష్టవశాత్తు, ఆయన కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంతేగాకుండా కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలో తన కుమారుడిని, సోదరుడిని కోల్పోవడాన్ని వసంత్ తండ్రి తట్టుకోలేకపోయారు. దీనివల్ల ఆయనకు కూడా గుండెపోటు రావడంతో, ఆస్పత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఆయన కూడా మృతి చెందారు. 
 
ఇదే సమయంలో, భర్త మరణంతో ఇప్పటికే శోకసంద్రంలో ఉన్న వసంత్ భార్య, తన మామ, బాబాయి మరణ వార్తలను తట్టుకోలేక స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. మొత్తంగా, కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలో ఈ కుటుంబం తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో వరుసగా మృతి చెందడం అందరినీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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