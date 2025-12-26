శుక్రవారం, 26 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 26 డిశెంబరు 2025 (15:49 IST)

Christmas: తల్లి విజయమ్మతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. ఆప్యాయంగా పలకరించి..

Jagan And Vijayamma
Jagan And Vijayamma
సరస్వతి పవర్ కంపెనీకి సంబంధించి వైకాపా చీఫ్ జగన్ తన తల్లి విజయమ్మ, సోదరి షర్మిలపై న్యాయపోరాటం ప్రారంభించినప్పటి నుండి వైఎస్ కుటుంబంలోని ప్రధాన సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు సజావుగా లేవని ఇప్పటికే అందరికీ తెలిసిందే. ఇది సహజంగానే కుటుంబంలో కలహాలకు దారితీసింది. ఈ న్యాయపోరాటం మొదలైన తర్వాత జగన్ తన తల్లిని, సోదరిని ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకోవడం చాలా అరుదుగా మారింది.
 
అయితే, ఒక మార్పుగా, విజయమ్మ, జగన్ తల్లీకొడుకుల కొత్త చిత్రం సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో వారు చాలా ఆత్మీయంగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో, విజయమ్మ జగన్‌ను కౌగిలించుకుని, అతనికి  ఆప్యాయంగా ముద్దు పెడుతూ కనిపించారు.
 
ఇదిలా ఉండగా, జగన్ మోహన్ రెడ్డి క్రిస్మస్ సందర్భంగా పులివెందులకు వెళ్లి, పట్టణంలోని సీఎస్ఐ చర్చిలో జరిగిన ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. వైఎస్ జగన్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పులివెందుల సీఎస్ఐ చర్చిలో జరిగిన క్రిస్మస్ ప్రార్థనలకు హాజరయ్యారు. 
 
ఆయన తల్లి వై.ఎస్. విజయమ్మ, భార్య వై.ఎస్. భారతి రెడ్డి, వైఎస్ కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులు, బంధువులు కూడా ఈ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా, చర్చిలో క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేశారు. ప్రార్థనల అనంతరం, వైఎస్ జగన్ ప్రజలకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపి, ఈ పండుగ సందర్భంగా శాంతి, సంతోషం, సద్భావన కలగాలని ఆకాంక్షించారు.

Samantha: 2025 సంవత్సరం నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకం.. సమంత

Samantha: 2025 సంవత్సరం నా జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకం.. సమంతనటి సమంత రూత్ ప్రభు 2025 సంవత్సరాన్ని తన జీవితంలో చాలా ప్రత్యేకమైన, మరచిపోలేని సంవత్సరంగా అభివర్ణించారు. ఈ సంవత్సరం ఆ నటి జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైన మైలురాళ్లను గుర్తించింది. ఆమె 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించిన తొలి నిర్మాణ సంస్థ చిత్రం శుభం ప్రారంభం, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరుతో ఆమె వివాహం. 2025 సంవత్సరం ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో, సమంత క్రిస్మస్ రోజున ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన ఈ స్మరణీయ సంవత్సరానికి సంబంధించిన కొన్ని క్షణాలను పంచుకున్నారు. గురువారం డిసెంబర్ 25 ఆమె పంచుకున్న ఈ పోస్ట్ త్వరగా వైరల్ అయింది. అభిమానుల నుండి సాదర స్పందనలను పొందింది.

ఈషా మూవీ రివ్యూ.. హార్ట్ వీక్ ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాకు రావొద్దు.. కథేంటంటే?

ఈషా మూవీ రివ్యూ.. హార్ట్ వీక్ ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాకు రావొద్దు.. కథేంటంటే?స్నేహితులైన కళ్యాణ్(త్రిగున్), నయన(హెబ్బా పటేల్), అపర్ణ(సిరి హనుమంత్), వినయ్(అఖిల్ రాజ్) చుటూ జరిగే కథ. వారికి అపర్ణ, వినయ్ భార్యాభర్తలు తొడవుతారు. వీరు ఫేక్ భూత వైద్యుల బండారాలు బయటపెడుతూ ఉంటారు. అందులో ఓ సీనియర్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ ఆది దేవ్ భూత వైద్యుడినీ కూడా ఫేక్ అనుకుంటారు. అపర్ణ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్న ఈ సమయంలో ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒరిస్సా బోర్డర్‌లో ఉన్న ఆదిదేవ్ (బబ్లూ పృథ్వీరాజ్) ఆశ్రమానికి వెళ్తారు. ఆ క్రమంలో అనుకోకుండా జరిగిన యాక్సిడెంటలో పుణ్యవతి అనే ఒక ఒక మహిళ చనిపోతుంది. ఈ విషయం వీళ్ళకి తెలియదు. వీళ్ళు ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళగా పుణ్యవతి ఆత్మ ఒక శరీరంలోకి వచ్చి వీళ్ళపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ నలుగురు ఆదిదేవ్ చెప్పిందని ఫేక్ అంటూ వాదనకు దిగుతారు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది. నిజంగానే సినిమా భయపెట్టిందా.. అనేది మిగిలిన కథ.

షూటింగులో 'జైలర్' విలన్‌కు గాయాలు

షూటింగులో 'జైలర్' విలన్‌కు గాయాలుఓ చిత్రం షూటింగులో 'జైలర్' చిత్ర ప్రతినాయకుడు వినాయగన్‌కు గాయాలయ్యాయి. దీంతో ఆయనను కొచ్చిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గురువారం వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

'జైలర్-2'లో బాలీవుడ్ బాద్ షా?

'జైలర్-2'లో బాలీవుడ్ బాద్ షా?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ - దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న 'జైలర్-2' చిత్రంపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దీనికి కారణం ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన 'జైలర్' తొలి భాగం బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచింది. దీంతో రెండో భాగంపై మరింత అంచనాలు నెలకొనగా వాటిని బాలీవుడ్ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి మరింత రెట్టింపు చేశారు.

నేను ఫిట్‌గా గ్లామరస్‌గా ఉన్నాను : నటి అనసూయ

నేను ఫిట్‌గా గ్లామరస్‌గా ఉన్నాను : నటి అనసూయఒక్క మహిళలకే కాదు, సమాజంలో ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా తన అభిప్రాయాన్ని బలంగా వినిపిస్తుంటానని సినీ నటి అనసూయ అన్నారు. పైగా, తాను ఏ విషయంలోనూ బాధ పడకుండా ముందుకు సాగుతానని చెప్పారు.

Watch More Videos

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు వేటిని తినకూడదు?డయాబెటిక్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి దూరంగా పెట్టవలసిన ఆహారాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని తెలుసుకుందాము. బంగాళాదుంపలు తింటే బ్లడ్ షుగర్ వెంటనే పెరుగుతుంది కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. స్వీట్ కార్న్ మొక్కజొన్న తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి కనుక వాటిని తినరాదు. అరటిపండ్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచే పిండి పదార్థాలుంటాయి కనుక వాటిని తినకపోవడమే మంచిది. తెల్లని పిండి వంటి శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లతో తయారుచేయబడిన పదార్థాలకు మధుమేహ రోగులు దూరంగా వుండాలి. తెల్ల బియ్యంలో చక్కెర స్థాయిలు అధికంగా వుంటాయి. పాలు, పాల ఉత్పత్తులు కూడా షుగర్ లెవల్స్ పెంచుతాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్

ఆరోగ్యకరమైన ట్విస్ట్‌తో పండుగ వేడుకలను జరుపుకోండి: డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్రుచికరమైనది, ఓదార్పునిచ్చేది, వేడుకలకు తగినది... ఈ కేక్ పండుగ సీజన్‌కు సరైన డెజర్ట్. ఇది ఆనందాన్ని ఇస్తూనే సమతుల్యంగా ఉంటుంది. అందరూ మళ్లీ మళ్లీ అడిగి తినేలా ఉండే ఈ కేక్‌ను ఎలా తయారు చేయాలో ఇక్కడ చూడండి డార్క్ చాక్లెట్ బాదం ఆరెంజ్ కేక్ తయారీ సమయం: 60 నిమిషాలు వడ్డన: 8-అంగుళాల కేక్ (సుమారు 10 ముక్కలు) కావలసిన పదార్థాలు: బాదం పిండి- 2 కప్పులు (180 గ్రాములు) గుడ్లు- 4 మధ్యస్థ పరిమాణం (196 గ్రాములు) డార్క్ చాక్లెట్- 1/2 కప్పు (100 గ్రాములు) మేపుల్ సిరప్- 1/2 కప్పు (113 మి.లీ) నెయ్యి- 1/4 కప్పు (40 మి.లీ)

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్సెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా సెయింట్ లూయిస్‌ మహాత్మ గాంధీ సెంటర్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్‌ను అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించింది. మిస్సోరీ నాట్స్ విభాగం నిర్వహించిన ఈ వైద్యశిబిరంలో స్థానిక తెలుగు వారితో పాటు ఇతర వర్గాల వారికి వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొని రోగులకు ఉచితంగా వైద్య సలహాలు, పరీక్షలు నిర్వహించారు.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com