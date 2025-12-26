Christmas: తల్లి విజయమ్మతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. ఆప్యాయంగా పలకరించి..
సరస్వతి పవర్ కంపెనీకి సంబంధించి వైకాపా చీఫ్ జగన్ తన తల్లి విజయమ్మ, సోదరి షర్మిలపై న్యాయపోరాటం ప్రారంభించినప్పటి నుండి వైఎస్ కుటుంబంలోని ప్రధాన సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు సజావుగా లేవని ఇప్పటికే అందరికీ తెలిసిందే. ఇది సహజంగానే కుటుంబంలో కలహాలకు దారితీసింది. ఈ న్యాయపోరాటం మొదలైన తర్వాత జగన్ తన తల్లిని, సోదరిని ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకోవడం చాలా అరుదుగా మారింది.
అయితే, ఒక మార్పుగా, విజయమ్మ, జగన్ తల్లీకొడుకుల కొత్త చిత్రం సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో వారు చాలా ఆత్మీయంగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో, విజయమ్మ జగన్ను కౌగిలించుకుని, అతనికి ఆప్యాయంగా ముద్దు పెడుతూ కనిపించారు.
ఇదిలా ఉండగా, జగన్ మోహన్ రెడ్డి క్రిస్మస్ సందర్భంగా పులివెందులకు వెళ్లి, పట్టణంలోని సీఎస్ఐ చర్చిలో జరిగిన ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. వైఎస్ జగన్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పులివెందుల సీఎస్ఐ చర్చిలో జరిగిన క్రిస్మస్ ప్రార్థనలకు హాజరయ్యారు.
ఆయన తల్లి వై.ఎస్. విజయమ్మ, భార్య వై.ఎస్. భారతి రెడ్డి, వైఎస్ కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులు, బంధువులు కూడా ఈ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా, చర్చిలో క్రిస్మస్ కేక్ కట్ చేశారు. ప్రార్థనల అనంతరం, వైఎస్ జగన్ ప్రజలకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపి, ఈ పండుగ సందర్భంగా శాంతి, సంతోషం, సద్భావన కలగాలని ఆకాంక్షించారు.