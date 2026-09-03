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  4. Civic Polls: Lokesh Tells Leaders To Ensure TD Win With Huge Majority
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (12:54 IST)

తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాయి.. జగన్‌తో చర్చలకు సిద్ధం.. లోకేష్

nara lokesh
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (12:54 IST)
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రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల భారీ విజయానికి కృషి చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం పల్నాడు జిల్లాలోని నరసరావుపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ సమన్వయ సమావేశంలో నాయకులు, కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ పార్టీలు కూటమిగా కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాయని లోకేష్ తెలిపారు. ఈ కూటమి కేవలం 2029 ఎన్నికల్లోనే కాకుండా, రాబోయే మూడు పర్యాయాల పాటు అధికారంలో ఉంటుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 
 
కూటమిలోని పార్టీల మధ్య ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చని ఆయన అన్నారు. అలాగే, మూడు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య ఎలాంటి అపార్థాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రభుత్వం ఏపీ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసిందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అనేక సంక్షేమ పథకాల అమలుతో పాటు వేతనాలు, పింఛన్ల చెల్లింపులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతునిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. 
 
అహంకారాన్ని వీడి, ప్రజలతో మమేకమై, విజయం కోసం ఒక జట్టుగా కలిసి పనిచేయాలని పార్టీ కార్యకర్తలకు ఆయన సూచించారు. అలాగే, పార్టీ చేపట్టిన ఇంటింటి ప్రచారాన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కూటమిలోని పార్టీల మధ్య ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవచ్చని ఆయన అన్నారు. 
 
అలాగే, మూడు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య ఎలాంటి అపార్థాలు లేవని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రభుత్వం ఏపీ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసిందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అనేక సంక్షేమ పథకాల అమలుతో పాటు వేతనాలు, పింఛన్ల చెల్లింపులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతునిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. అహంకారాన్ని వీడి, ప్రజలతో మమేకమై, విజయం కోసం ఒక జట్టుగా కలిసి పనిచేయాలని పార్టీ కార్యకర్తలకు ఆయన సూచించారు. అలాగే, పార్టీ చేపట్టిన ఇంటింటి ప్రచారాన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకే సమూహంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తూ, పార్టీలో వర్గపోరును లోకేష్ ఖండించారు. 
 
పార్టీలో వర్గ విభేదాలు సృష్టించడానికి కొందరు ప్రయత్నించవచ్చని నాయకులు, కార్యకర్తలను హెచ్చరించిన ఆయన, అటువంటి ఉచ్చులో పడవద్దని సూచించారు. దాదాపు 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన డీఎస్సీ ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ప్రభుత్వం 150 రోజుల్లో 150 న్యాయపరమైన చిక్కులను అధిగమించి మెగా డీఎస్సీని నిర్వహించిందని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
 
రాష్ట్రంలో మరిన్ని ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి మరో మూడు DSCలను నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలిపారు. డీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ మధ్య తేడా తెలియకపోవడంపై లోకేష్ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని విమర్శించారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇలాంటి నాయకుడు ఉండటం దురదృష్టకరమని అన్నారు. 
 
అవకతవకల ఆరోపణలపై వైకాపా అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డితో చర్చకు సిద్ధమని ఆయన మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగార్థులైన లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువత ఆశయాలను నెరవేర్చేందుకు గ్రూప్-1, గ్రూప్-2 పరీక్షల నిర్వహణ, నియామక ప్రక్రియ బాధ్యతను తానే తీసుకుంటానని విద్యాశాఖ మంత్రి తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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