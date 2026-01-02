గాలి జనార్దన్ రెడ్డి మద్దతుదారుల మధ్య ఘర్షణ- కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి గాలి జనార్దన్ రెడ్డి మద్దతుదారుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణతో గురువారం రాత్రి బళ్లారిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ ఘటన జనార్దన్ రెడ్డి నివాసం సమీపంలో జరిగింది. ఇందులో ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మరణించాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. వాల్మీకి విగ్రహావిష్కరణకు జరుగుతున్న ఏర్పాట్ల సమయంలో ఈ గొడవ ప్రారంభమైంది. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఆ ప్రాంతంలో ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటి గోడ పక్కన ఒక బ్యానర్ను కట్టినప్పుడు వాగ్వాదం చెలరేగింది.
మాటల యుద్ధంగా ప్రారంభమైన ఈ వివాదం త్వరలోనే రెండు వర్గాల మధ్య శారీరక ఘర్షణగా మారింది. ఈ గందరగోళం మధ్య కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించాయి. రాజశేఖర్ అనే కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మరణించాడు. కాల్పులు ఎలా జరిగాయి, ఈ మరణానికి ఎవరు బాధ్యులు అనే దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటన తర్వాత, తనను చంపడానికి కుట్ర జరిగిందని గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఆరోపించగా, ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి ఆ ఆరోపణను ఖండించారు. పోలీసులు బళ్లారిలో నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. ఇద్దరు నాయకులను గృహనిర్బంధంలో ఉంచారు. పలువురిపై కేసులు నమోదు చేశారు. నగరంలో శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.