పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు : రాళ్ళు కర్రలతో చావబాదుతున్న టీడీపీ వైకాపా కార్యకర్తలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా రెండో దశ పోలింగ్ పోలింగ్ ఆదివారం జరిగింది. ఈ పోలింగ్ సమయంలో పలు ప్రాంతాల్లో చెదురుముదురు సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా, బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలం బచ్చులవారిపాలెంలో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది.
కొత్తరెడ్డిపాలెంకి చెందిన వారి ఓట్లు.. ఇతరులు వేశారంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు వాగ్వాదానికి దిగారు. రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని రిటర్నింగ్ అధికారికి ఫిర్యాదు చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు చీరాల మాజీ ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్ నేత ఆమంచి కృష్ణమోహన్ కూడా చేరుకున్నారు. మాటా మాటా పెరిగి.. టీడీపీ, కాంగ్రెస్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పోలింగ్ బూత్ ఎదుటే ఇరు పార్టీల కార్యకర్తలు పరస్పరం రాళ్లు, కర్రలతో దాడులకు దిగారు.
దీంతో ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించినా పరిస్థితి అదుపులోకి రాకపోవటంతో గాల్లోకి మూడు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. రాళ్ల దాడిలో పలువురికి గాయాలవడంతో చీరాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొనడంతో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. రాళ్ల దాడిలో ఆమంచి కృష్ణమోహన్ కారు అద్దాలు ధ్వంసమయ్యాయి.