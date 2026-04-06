ఏపీలో ఒకవైపు ఎండలు.. వడగాలులు.. మరోవైపు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు
Clouds, Rain And Heatwave
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే రెండు రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి. కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తుండగా, మరికొన్ని జిల్లాల్లో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు కొనసాగుతున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మేఘావృతమైన ఆకాశం, ఉరుములు, వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వేడి పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు.
దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఏర్పడిన ఎగువ వాయు ప్రసరణ, రాయలసీమ, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ఏర్పడిన మరో ఉపరితల ప్రసరణ ప్రస్తుత వాతావరణ సరళిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు.
ఈ వ్యవస్థల కారణంగా, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
అదే సమయంలో, సోమవారం నాడు చింతూరు (పోలవరం జిల్లా), జి.కొండూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నంలో వడగాలుల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.