ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...
లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ సహజమైన నొప్పి నివారిణి, యాంటీసెప్టిక్ గా పనిచేస్తుంది. ఇది పంటి నొప్పి లేదా చిగుళ్ల వాపు ఉన్న ప్రాంతంలో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. లవంగాలలోని యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు నోటిలోని దుర్వాసనకు కారణమయ్యే బాక్టీరియాను చంపుతాయి. ఇది సహజమైన మౌత్ ఫ్రెషనర్గా పనిచేస్తుంది.
జీర్ణ ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తి లవంగాలను నమిలినప్పుడు లాలాజలం ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, ఇది జీర్ణక్రియ ఎంజైమ్లను ఉత్తేజపరుస్తుంది. లవంగాలు కార్మినేటివ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి అజీర్ణం, ఉబ్బరం మరియు గ్యాస్ సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
లవంగాలు యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి, కణాల నష్టం నుండి కాపాడతాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి దోహదపడుతుంది. వాటిలోని యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి. గొంతు నొప్పి- దగ్గు, లవంగాలలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు గొంతు నొప్పి, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
లవంగాలను నమలడం లేదా వాటిని టీలో వేసుకుని తాగడం వల్ల దగ్గు, జలుబు లక్షణాల నుండి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇతర సాధ్యమైన ప్రయోజనాలు. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, లవంగాల సారం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. కాలేయ లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు రక్షించడానికి సహాయపడవచ్చు.
మీ ఆహారంలో లవంగాలను ఉపయోగించడం చాలా మంచిది. అయినప్పటికీ, గుర్తుంచుకోండి, లవంగాలను మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యకు ఇది చికిత్స కాదు, కేవలం సహాయకారి మాత్రమే. మీకు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ముఖ్యం.