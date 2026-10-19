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  4. CM chandra Babu Naidu Banks On Social Re-Engineering In Mayoral Nominations
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (10:37 IST)

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. ఎన్నికల రంగంలో చురుకుగా వుండాలి... చంద్రబాబు

Chandra Babu Naidu
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (10:37 IST)
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తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కూటమి భాగస్వాములు 2026 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఘనవిజయం సాధించేందుకు ఉమ్మడిగా కృషి చేస్తున్నాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పార్టీ శ్రేణులు ఎన్నికల రంగంలో చురుకుగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. 
 
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అభ్యర్థుల ఎంపికలో సామాజిక సమీకరణాలను (social engineering), ఎన్నికల వ్యూహాలను మేళవించాలని ఆయన సూచించారు. వివిధ సామాజిక వర్గాలకు వారి జనాభా నిష్పత్తికి అనుగుణంగా సమాన అవకాశాలు కల్పించేలా పార్టీ చర్యలు తీసుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రజాభిప్రాయాన్ని, పార్టీ శ్రేణుల నుంచి వచ్చిన స్పందనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశామని, ముఖ్యంగా సర్వేలలో 50 శాతానికి పైగా మద్దతు పొందిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చామని నాయుడు తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేస్తున్న 11 మేయర్ స్థానాలను 11 విభిన్న సామాజిక వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులకు కేటాయించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న ఎన్డీయే (NDA) నాయకులు మిత్రపక్షాల ప్రయోజనాలను గౌరవించాలని, కూటమి ధర్మాన్ని పాటించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. తెలుగుదేశం పార్టీని, అలాగే కూటమిని బలోపేతం చేయడం ముఖ్యమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. టికెట్లు దక్కని ఆశావహులకు అందుకు గల కారణాలను వివరించి, తలెత్తిన విభేదాలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవాలని నాయకులకు ఆయన ఆదేశించారు.
 
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోపించారు. ఆ పార్టీ కార్యకలాపాలను నిశితంగా గమనించాలని, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేయాలని, ఎన్నికలకు ఆటంకం కలిగించే ఎలాంటి ప్రయత్నాలనైనా సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టాలని ఆయన పార్టీ నాయకులను కోరారు. 
 
ఎన్నికల్లో తమ సమిష్టి శక్తిని ప్రదర్శించేందుకు కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలన్నీ ఐక్యంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు, రాయలసీమలో జరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలు తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుల ఆదేశాల మేరకే జరుగుతున్నాయని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ సానా సతీష్ ఆరోపించారు. 
 
పుంగనూరు, పులివెందుల ఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ, మిథున్ రెడ్డిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి, వెంటనే ఆయనను అరెస్టు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అలాగే, ఎన్నికలు పూర్తయ్యే వరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కదలికలపై నిఘా ఉంచాలని ఆయన కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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