పిల్లలకు మాతృభాషను నేర్పించే యాప్ను ప్రశంసించిన చంద్రబాబు
తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా, శనివారం నాడు కూల్ఫాబెట్స్ అనే కొత్త విద్యాపరమైన యాప్ ప్రారంభించబడింది. తెలుగుతో సహా వివిధ భారతీయ భాషలను చదవడం, రాయడం నేర్చుకోవడంలో పిల్లలకు సహాయపడటమే ఈ యాప్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ యాప్ను ప్రారంభిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విజయనగర సామ్రాజ్య చక్రవర్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పలికిన దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అనే ప్రసిద్ధ మాటలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ మాటలలోని భావన నేటికీ ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తెలుగు భాష కేవలం దైనందిన సంభాషణలకే పరిమితం కాకుండా, తరతరాలుగా పాఠకులు, రచయితల ద్వారా అందించబడుతూ లిఖిత రూపంలో కూడా సజీవంగా, శక్తివంతంగా నిలిచి ఉండాలని ఆయన చెప్పారు. అటువంటి చొరవ ఆవశ్యకత గురించి ప్రస్తావిస్తూ, నేటి డిజిటల్ యుగంలో పెరుగుతున్న పిల్లలు తెలుగులో చదవడం, చేతిరాతకు దూరమవుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భవిష్యత్ తరాల చేతుల్లో తెలుగు లిపి నిరంతరం వెలుగొందాలంటే, చిన్నతనం నుండే భాష, లిపి పట్ల మక్కువను పెంపొందించుకోవాలని చంద్రబాబు చెప్పారు. కొల్లు రంజిత్, వెంకట్ యేలేటి, వారి బృందాన్ని తాను అభినందిస్తున్నాను. తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ యాప్ విడుదల కావడం సంతోషకరం. కృత్రిమ మేధ సాంకేతికతతో పిల్లల చేతిరాతను పరిశీలించి, వారికి అవసరమైన సూచనలు అందించేలా ఈ యాప్ను రూపొందించడం ఆనందదాయకమని చెప్పారు.
సాంకేతికత మనల్ని మన భాషకు దూరం చేయకూడదని.. అది మనల్ని మరింత దగ్గర చేయాలి. మన భాష, మన లిపి మన సంస్కృతికి చిరునామా, మన తెలుగు సమాజానికి గుర్తింపు. మన తెలుగు భాష భవిష్యత్ తరాలలో చిరకాలం వెలుగొందాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నానని ముఖ్యమంత్రి సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న సందేశంలో పేర్కొన్నారు.