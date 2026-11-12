సీఎం చంద్రబాబును ఓ కోరిక కోరిన సుచిత్ర ఎల్ల ... వెను వెంటనే....
ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, భారత్ బయోటెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర ఎల్ల ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుని ఓ కోరిక కోరారు. ఆ వెంటనే ఆయన ఓకే అనేశారు. వైజాగ్ వేదికగా సీసీఐ సదస్సు జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉమెన్ అండ్ గ్రోత్ సమిట్లో కేంద్ర మాజీ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ, సీఐఐ అలయెన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ అండ్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత్ బయోటిక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర మాట్లాడుతూ మహిళల టెక్ పార్కు ఏర్పాటుకు భూములు కేటాయించాలని సీఎం చంద్రబాబును ఓ కోరిక కోరారు. దానికి సీఎం చంద్రబాబు ఓకే అనేశారు.
ఇదే అంశంపై సీఎం బాబు మాట్లాడుతూ, మహిళల నైపుణ్యాలను వెలికితీసే టెక్ పార్క్ ఏర్పాటుకు సహకరిస్తామని తెలిపారు. ఎలాంటి రుసుము లేకుండా ఉచితంగా భూములు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల అభ్యున్నతికి రాయితీలు ఇస్తామని ప్రకటించారు. మహిళలకు మూలధనం, మార్కెట్ అవకాశాలు, నైపుణ్యాలు, నాయకత్వ శిక్షణపై చర్చ జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. 'మహిళలకు సాధికారత కల్పించడం వల్ల ఉన్నత స్థితికి చేరుతారు. పేదరిక నిర్మూలన కోసం డ్వాక్రా - వెలుగు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాయి. మహిళా సంఘాల స్వయం బ్రాండ్ ప్రపంచస్థాయికి ఎదుగుతుంది.
మహిళా సంఘాలను బలోపేతం చేయడంపై సీఐఐ దృష్టిపెట్టాలి. తదుపరి సీఐఐ సదస్సులో 50శాతం మహిళల భాగస్వామ్యం ఉండాలి. మహిళలు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా ఉన్నతి సాధించాలి. వారికి రాజకీయ సాధికారత మేము కల్పిస్తాం, మీ సహకారం వల్ల మహిళలకు ఆర్థిక సాధికారత సాధ్యం అవుతుంది' అని సీఎం అన్నారు.