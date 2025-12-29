సీఎం చంద్రబాబు చాలా ఫీలయ్యారు : మంత్రి సత్యప్రసాద్
ఇప్పటివరకు జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్న రాయచోటి పట్టణాన్ని ఇపుడు ఆ హోదా నుంచి తొలగించడం జరిగిందని, ఈ నిర్ణయం ఎంతో బాధతో తీసుకున్నదని ఏపీ మంత్రి అనగాని సత్య కుమార్ యాదవ్ అన్నారు. ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతో బాధపడ్డారని చెప్పారు. ఈ తరహా నిర్ణయం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సి వచ్చిందన్నారు. కాగా, సోమవారం ఏపీ మంత్రిమండలి సమావేశం జరిగింది.
ఇందులో తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఏపీ మంత్రి సత్య కుమార్ మీడియాకు వివరిస్తూ, రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో అన్నమయ్య జిల్లా నూతన కేంద్రంగా మదనప్లెను ఖరారు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని చెప్పారు. దీంతో ఇప్పటివరకు జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్న రాయచోటి పట్టణం ఆ హోదాను కోల్పోయిందన్నారు. తన నియోజకవర్గం జిల్లా కేంద్రంకాకుండా పోవడంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే, మంత్రి మండపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తీవ్ర నిరాశకు లోనయ్యారని చెప్పారు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా ఆయన్ను ఓదార్చి, భవిష్యత్పై భరోసా ఇచ్చారు.
ఈ విషయంలో మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి బాధలో అర్థముందన్నారు. అయితే జిల్లా కేంద్రంగా రాయచోటితో కలిసి ఉండటానికి ఎవరూ ఇష్టపడటం లేదని ఆయన వివరించారు. రాజంపేట ప్రజలు తమను కడప జిల్లాలో కడపాలని, రైల్వేకోడూరు వాసులు తిరుపతిలో కలపాలన కోరుతున్నారని, ఈ డిమాండ్లను కాపాడేందుకే అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ప్రాంతంగా మదనపల్లెను ఎంపిక చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఈ సర్దుబాటు చేయకపోతే జిల్లా ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని, అందుకే బాధతో కూడిన ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని మంత్రి సత్య కుమార్ తెలిపారు.