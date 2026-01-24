గోదావరి పుష్కరాలు.. సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష..మూడోసారి ముచ్చటగా..

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శుక్రవారం వచ్చే ఏడాది జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో, ముఖ్యమంత్రి 2027 జూన్ 26 నుండి జూలై 7 వరకు 12 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై చర్చించారు.
గోదావరి నది ప్రవహించే పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ అనే ఆరు జిల్లాల్లో పుష్కరాల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సమీక్షా సమావేశానికి ముందు, ముఖ్యమంత్రి అర్చకుల నుండి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు.
ముఖ్యమంత్రిగా తన పదవీకాలంలో మూడవసారి గోదావరి పుష్కరాలను నిర్వహించడం తన అదృష్టమని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఉన్న 234 ఘాట్లకు అదనంగా 139 కొత్త ఘాట్లను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. నదీ తీరం వెంబడి వివిధ ప్రాంతాలలో 9,918 మీటర్ల పొడవునా మొత్తం 373 ఘాట్లను అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక ప్రణాళిక రూపొందించబడింది.
పుష్కరాల సమయంలో గోదావరిలో పుణ్యస్నానం చేయడానికి భారతదేశం, విదేశాల నుండి సుమారు 10 కోట్ల మంది భక్తులు రాష్ట్రానికి వస్తారని అంచనా వేయబడింది.గోదావరి పుష్కరాల లోపు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
ఈ సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రులు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, అనిత, నారాయణ, నిమ్మల రామానాయుడు, వాసంశెట్టి సుభాష్, కందుల దుర్గేష్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా పాల్గొన్నారు.
మహా కుంభమేళా తరహాలో గోదావరి పుష్కరాలను నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం గతంలో పేర్కొంది. దీని కోసం ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళిక, వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం అవసరమని పిలుపునిచ్చింది.
జలవనరుల శాఖ మంత్రి రామానాయుడు మాట్లాడుతూ, నీటిని దైవంగా భావించే సాంస్కృతిక ఆచారం మన సంప్రదాయాలలో లోతుగా పాతుకుపోయిందని అన్నారు. పుష్కరాల సమయంలో ఇటువంటి పవిత్ర నదులలో పుణ్యస్నానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదమని పురాణాలు చెప్తున్నాయని అన్నారు.
12 రోజుల పాటు జరిగే పుష్కరాలలో పాల్గొనడం వల్ల 12 సంవత్సరాలలో 12 నదులలో స్నానం చేసినంత పుణ్యం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. భారతీయ సంస్కృతిలో గంగా నదికి అపారమైన పౌరాణిక ప్రాముఖ్యత ఉందని, దాని పవిత్రత కారణంగా గోదావరి నదిని దక్షిణ గంగగా గుర్తిస్తున్నారని మంత్రి పేర్కొన్నారు.