పిల్లలకు స్పైడర్ మ్యాన్లు కాదు... పురాణ ఇతిహాసాలు చెప్పాలి : సీఎం చంద్రబాబు
ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు స్పైడర్ మ్యాన్ వంటి సూపర్ హీరోల చరిత్ర కాదని, పురాణ ఇతిహాసల గురించి చెప్పాలని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. సూపర్మ్యాన్ కంటే మన హనుమంతుడు గొప్పవాడని.. బ్యాట్మాన్, ఐరన్మ్యాన్ కంటే అర్జునుడు గొప్పయోధుడనే విషయాలను వివరించాలని కోరారు.
తిరుపతిలో నిర్వహించిన భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, రాముడిని మించిన పురుషోత్తముడు ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరని.. రామరాజ్యం గురించి ప్రజలకు వివరించారని కోరారు. అవతార్ సినిమా కంటే భారతం, రామాయణాలు గొప్పవని పిల్లలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఎవరు మంచివాళ్లో.. ఎవరు చెడ్డవాళ్లో వివరించాలని సూచించారు. దీనివల్ల పిల్లలకు మంచి, చెడుల మధ్య వ్యత్యాసాలు తెలుస్తాయన్నారు.
ప్రజలు పురాణాల గురించి మరిచిపోయే సమయంలో ఎన్టీఆర్ ఎన్నో పురాణగాథలతో కూడిన సినిమాలు చేశారని గుర్తుచేశారు. వాటి ద్వారా చైతన్యం తెచ్చిన గొప్ప నాయకుడు ఆయన అని కొనియాడారు. రాజకీయాల్లోనూ అదే స్థాయిలో విలువలు పాటించారన్నారు. దేశాభివృద్ధికి మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయీ గతంలో పునాదులు వేశారని.. ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారని చెప్పారు.
వినూత్న ఆలోచనలతో కొత్త ఆవిష్కరణలు చేపట్టాలన్నారు. భవిష్యత్తులో మనదేశం సూపర్ పవర్ కాబోతోందని చెప్పారు. మన దేశం, భారతీయత గురించి చర్చించేందుకు భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనం మంచి వేదికన్నారు. సంస్కృతి సంప్రదాయాలను నిలబెడుతూ.. దేశాభివృద్ధి కోసం ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ కృషి చేస్తున్నారని చంద్రబాబు కొనియాడారు.