కృష్ణా జిల్లాలో చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన.. ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు
మే 1న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటన కోసం జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ పర్యటనలో పామర్రు నియోజకవర్గంలో, ముఖ్యంగా పామిడిముక్కల మండలంలో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి రాక కోసం కపిలేశ్వరపురం గ్రామంలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందు కోసం వ్యవసాయ పొలాల్లో ఒక హెలిప్యాడ్, అనుసంధాన రహదారిని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. పామిడిముక్కల గ్రామంలో బహిరంగ సభ వేదిక, ప్రదర్శన స్టాళ్ల ఏర్పాటుకు కూడా పనులు జరుగుతున్నాయి.
కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ డి.కె. బాలాజీ మంగళవారం సాయంత్రం ఆ ప్రాంతంలో విస్తృత పర్యటన జరిపి, జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను స్వయంగా తనిఖీ చేశారు. ఆయన హెలిప్యాడ్ స్థలాన్ని, అనుసంధాన రహదారి పనులను మరియు బహిరంగ సభ వేదిక వద్ద జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు.