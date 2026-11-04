బస్ కండక్టర్ ప్రవళిక మృతి.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రగాఢ సంతాపం
బస్ కండక్టర్ ప్రవళిక మృతి పట్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. ప్రవళిక కోలుకుని త్వరలోనే తిరిగి విధుల్లో చేరుతుందని ఆశించానని పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. ప్రవళిక కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని, ఈ కష్టకాలంలో ఆర్టీసీ వారికి తోడుగా నిలుస్తుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
Revanth Reddy
ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. ప్రవళిక తల్లికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పిస్తామని, అలాగే వారి కుటుంబానికి ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేస్తామని పొన్నం ప్రభాకర్ చెప్పారు.
ప్రవళిక కుటుంబానికి ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ తరపున సంయుక్తంగా రూ. 10 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా అందజేస్తామని పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రకటించారు. భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాలోని మణుగూరు డిపోలో కండక్టర్గా పనిచేస్తున్న 24 ఏళ్ల టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగి గుండ్ల ప్రవళిక, హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మరణించారు.
ఆదివారం నాడు, మణుగూరు నుండి భద్రాచలానికి వెళ్తున్న పల్లె వెలుగు బస్సులో, చిల్లర డబ్బుల విషయంలో ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలితో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత, సదరు మహిళ ప్రవళికను నడుస్తున్న బస్సులోంచి బయటకు నెట్టేయడంతో ఆమె రెండు కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
మొదట ఆమెను చికిత్స కోసం తరలించగా, మెరుగైన వైద్యం కోసం తర్వాత హైదరాబాద్లోని సాయి సంజీవని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, చికిత్స పొందుతూనే ఆమె మంగళవారం కన్నుమూశారు.