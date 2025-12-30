వైకుంఠ ఏకాదశి.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఇతర అధికారులు సీఎంకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఆపై దర్శనానికి తీసుకెళ్లారు. దర్శనానంతరం, రంగనాయకుల మండపంలో అర్చకులు ఆయనకు పట్టు వస్త్రాలు బహూకరించి, స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు.
డిసెంబర్ 30, 2025 నుండి జనవరి 8, 2026 వరకు తిరుమల ఆలయంలో జరిగిన వైకుంఠ ఏకాదశి (వైకుంఠ ద్వార దర్శనం) సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి దర్శనం చేసుకున్నారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం మంగళవారం ప్రారంభమైంది. ఈ వైకుంఠ ద్వార దర్శనం పది రోజుల పాటు అంటే జనవరి 8, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది.