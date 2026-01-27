జనవరి 29 నుండి ఫిబ్రవరి 1 వరకు అరకు చలి ఉత్సవం.. సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని సుందరమైన అరకు లోయ, జనవరి 29 నుండి ఫిబ్రవరి 1 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే అరకు చలి ఉత్సవానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించనున్నారు.
జిల్లా కలెక్టర్ ఎ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ మంగళవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి జనవరి 29న మధ్యాహ్నం అరకులోని డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో ఈ ఉత్సవాన్ని ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు.
తన పర్యటన సందర్భంగా, ముఖ్యమంత్రి హోమ్స్టే విధానం అమలును సమీక్షించడానికి చోంపి గ్రామాన్ని కూడా సందర్శిస్తారని, అలాగే పర్యాటకులను తమ ఇళ్లలో ఆతిథ్యం ఇవ్వడంపై గిరిజన వర్గాలతో సంభాషిస్తారని కలెక్టర్ తెలిపారు.
ఈ పండుగలో మొదటిసారిగా అనేక రకాల సాహస కార్యకలాపాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మడగడ ప్రాంతంలో పారాగ్లైడింగ్ మరియు పారామోటరింగ్ నిర్వహించనుండగా, హెలికాప్టర్ రైడ్లు, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అనుభవాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. విశాఖపట్నంకు చెందిన బృందం పర్యవేక్షణలో ఈ ప్రాంతంలో మొదటిసారిగా స్కూబా డైవింగ్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
గాలి కొండ, సుంకరమెట్ట ప్రాంతాలలో ట్రెక్కింగ్ యాత్రలు ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి. జనవరి 31న 5కే అరకు మారథాన్ నిర్వహించబడుతుంది, దీనికి ఆన్లైన్లో, క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, తెలంగాణతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న గిరిజన వర్గాల వారు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొంటారు. ఒక బృహత్తర కార్నివాల్లో సాంప్రదాయ నృత్యాలు, కళారూపాలను ప్రదర్శిస్తారు, అదే సమయంలో స్టాళ్లలో గిరిజన హస్తకళలను రాయితీ ధరలకు విక్రయిస్తారు.