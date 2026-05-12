CM Vijay: జ్యోతిష్యుడు రాధన్ పండిట్కు పట్టం కట్టిన సీఎం విజయ్
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) విజయం సాధిస్తుందని జోస్యం చెప్పిన తన ఆస్థాన జ్యోతిష్యుడు రాధన్ పండిట్ వెట్రివేల్ను, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక విధి అధికారి (ఓఎస్డీ - రాజకీయ వ్యవహారాలు)గా నియమించినట్లు ఒక అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు వెల్లడించింది.
సభలో విజయ్ తన మెజారిటీని నిరూపించుకోనున్న తేదీకి ఒక రోజు ముందు, మే 12న ఈ నియామక ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది. రాజకీయ, సినీ ప్రముఖుల వర్గాల్లో రాధన్ పండిట్, విజయ్ వ్యక్తిగత జ్యోతిష్యుడిగా విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందారు.
ఇటీవలి కాలంలో జరిగిన పలు కీలక రాజకీయ, వ్యక్తిగత కార్యక్రమాల్లో, నటుడిగా నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ పక్కనే ఆయన కనిపించినట్లు సమాచారం. దివంగత ముఖ్యమంత్రి జె. జయలలిత, దివంగత బీజేపీ నాయకుడు ఎల్.కె. అద్వానీలకు కూడా తానే ఆస్థాన జ్యోతిష్యుడిగా వ్యవహరించానని ఆయన పేర్కొంటున్నారు.
మరోవైపు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మరుసటి రోజే, సి. జోసెఫ్ విజయ్కు జడ్ ప్లస్ భద్రత కల్పించబడింది. ఇది దేశంలోనే అత్యున్నత స్థాయి వీఐపీ భద్రతా ఏర్పాట్లలో ఒకటి. ఈ మెరుగైన భద్రతా వ్యవస్థలో భాగంగా, 55 మంది కేంద్ర సాయుధ భద్రతా సిబ్బందితో కూడిన ఒక బృందం ముఖ్యమంత్రికి అహోరాత్రులు రక్షణ కల్పిస్తుంది.
ఈ భద్రతా దళంలో నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్కు చెందిన అత్యంత సమర్థులైన కమాండోలు కూడా ఉన్నారు. వీరందరూ అత్యాధునిక ఎంపీ5 సబ్మెషిన్ గన్లతో సన్నద్ధమై ఉంటారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారిక పర్యటనల సమయంలో విజయ్ భద్రతను నిర్ధారించడానికి, ఈ భద్రతా ఏర్పాట్లలో ఒక బుల్లెట్ప్రూఫ్ వాహనం, ఒక పైలట్ ఎస్కార్ట్ వాహనం ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
Nani: నేచురల్ నాని ది పారడైజ్ సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాతలు
గత కొన్ని రోజులుగా, ది పారడైజ్ గురించి అనేక నిరాధారమైన పుకార్లు మరియు బాధ్యతారహితమైన ఊహాగానాలు ప్రచారం అవుతున్నట్లు మేము గమనించామని చిత్ర టీమ్ ఓ వివరణ ఇచ్చింది. చిత్రాన్ని మొదటి రోజు నుండే పూర్తి స్పష్టతతో ప్రణాళిక చేసాము, మరియు అనుకున్న విధంగానే సినిమా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే 100 రోజులకు పైగా షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది, మరియు మిగిలిన షెడ్యూల్ కూడా ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రణాళిక ప్రకారం జరుగుతోంది.
Exhibitors Association: సింగిల్ థియేటర్లు మూతపడుతున్నాయ్ బతికించండి అంటూ ఎగ్జిబిటర్లు ఆవేదన
కాలం మారుతుంది. కానీ తెలుగు సినిమా థియేటర్లలో మార్పు లేదు. అందుకే తమకు అద్దె విధానం స్వస్తి పలికి, పర్సెంటేజీ విధానాాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం వుందని ప్రముఖ ఎగ్జిబిటర్లు మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. ఆంద్ర ప్రదేశ్ లోనూ థియేటర్ల వ్యవస్థ కూడా అద్వాన్నంగా వుంది. అక్కడ కూడా త్వరలో మీటింగ్ లు ఏర్పాటుచేయబోతున్నాం. ఇప్పటికే సింగిల్ థియేటర్లు దాదాపు 94 శాతం క్లోజ్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ మూసాపాటలో శ్రీరాములు థియేటర్ల బంద్ అయింది అని ఎస్.వి.కె. పిక్చర్స్ అధినేతల్లో ఒకరైన దిల్ రాజు సోదరుడు శిరీష్ తెలియజేశారు.
Aadi Saikumar : శంబాల కాంబినేషన్ లో యగంధర్ ముని నూతన చిత్రం
ఆది సాయికుమార్ చిత్రం శంబాల తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, దర్శకుడు యుగంధర్ ముని మరో వినూత్నమైన కథాంశంతో ఓ ప్రయోగం చేయబోతోన్నారు. యుగంధర్ ముని సమర్పణలో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలైన మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు ఆదితో మరో సినిమాని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి బృందా రవీందర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
Jyothika: పవర్, న్యాయం మధ్య పోరాటాన్ని తెలిపే సిస్టమ్ ట్రైలర్ విడుదల
సోనాక్షి సిన్హా, జ్యోతిక, అశుతోష్ గోవరికేర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సిస్టమ్. ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సినిమా SYSTEM ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో పవర్, న్యాయం మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని ఆసక్తికరంగా చూపించారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విని అయ్యర్ తివారి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా మే 22 నుంచి ప్రైమ్ వీడియో లో మన దేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?
దశాబ్దాల విరామం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్కు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే, ఈ కలయికను చిత్ర నిర్మాతలు ఒక వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని తాజా వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్కు అంగీకరిస్తే, ఆమెకు భారీ పారితోషికం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.