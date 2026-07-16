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  4. Co-living trouble: Young woman gone to boyfriend-s home; parents get them married
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (20:34 IST)

co-living తంటా, ప్రియుడి ఇంటికి వెళ్లిన యువతి, పెళ్లి చేసేసిన పెద్దలు

Co-Living couple
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (20:42 IST)
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co-living, సహజీవనం... ఇది ఇప్పుడు కామన్ అయ్యింది. ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాలకు వెళ్లే యువతీయువకులు తమ సేఫ్టీ దృష్ట్యా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ కలిసే వుంటున్నారు. ఐతే ఈ సమయంలో ఎవరికివారు దూరం పాటించేవారు కొంతమంది వుంటే... ఒకరికొకరు దగ్గరై ప్రేమలో పడుతున్నవారు కూడా వుంటున్నారు. ఇలా ప్రేమలో కూరుకుపోయినవారు ఒక్కోసారి పెద్దలకు చెప్పలేక చాటుమాటుగా తమ ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఘటనే పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో జరిగింది.
 
పలనాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి చెందిన ఓ యువజంట గత కొన్ని నెలలుగా ప్రేమలో వున్నారు. పెళ్లికి ముందు కలిసి వుంటే కొన్నిసార్లు జరిగేదే వీరికీ జరిగింది. ఇద్దరిమధ్య అభిప్రాయబేధాలు వచ్చాయి. ప్రియుడు కాస్త దూరమయ్యాడు. ఐతే అతడు లేనిదే తను వుండలేనంటూ నేరుగా నగరం నుంచి ప్రియుడు ఇంటికి వచ్చింది. అక్కడ ఇద్దరూ పరస్పరం వాగ్వాదం చేసుకున్నారు. దీనితో ఆగ్రహం చెందిన యువతి అపాయకరమైనటువంటి ద్రవాన్ని సేవించి స్పృహ తప్పింది. వెంటనే ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఇరు కుటుంబాలు చర్చించుకుని ఇద్దరికీ పెళ్లి చేయాలని నిశ్చయించారు. వివాహం చేసేసారు.
 
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వ్యవహారంపై నెటిజన్లు మాత్రం తమదైన శైలిలో వ్యాఖ్యలు రాస్తున్నారు. ఈ లవ్ కపుల్ భలే ప్లాన్ వేసుకున్నారు. తమ ప్రేమను చెబితే పెద్దలు ఒప్పుకోరు కనుక ఇలా బెదిరిస్తే అంగీకరించక ఇంకేం చేస్తారు. పెళ్లి చేయక అంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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