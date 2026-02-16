బిల్ గేట్స్కి కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే అమరావతి పునుగులు
బిల్ గేట్స్ అమరావతిలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు అమరావతి రైతులు తాము పండిస్తున్న పంట ఉత్పత్తులను చూపించారు. ఇంతలో కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే పునుగులు తీసుకుని ఓ మహిళ బిల్ గేట్స్కి అందించింది. వాటిని బిల్ గేట్స్ రుచి చూసి సూపర్ టేస్ట్ వుందని ప్రశంసించారు. బిల్ గేట్స్ అమరావతి పర్యటన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు X లో చిత్రాలను పంచుకున్నారు.
ఆయన చిత్రాలను పంచుకుంటూ.. మన సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూనే సాంకేతికతను అవలంబించడంలో ముందంజలో ఉన్న మన రైతులను చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను. ఈరోజు ఉండవల్లిలో మిస్టర్ గేట్స్తో దీని గురించి ఒక చిన్న క్లుప్త దృశ్యాన్ని పంచుకున్నాను. ఆయనకు సాంప్రదాయ స్వాగతం లభించింది, ఆ తర్వాత వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల వాడకం యొక్క ప్రదర్శన జరిగింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులకు వారి పంటలు, మార్కెట్ ధరలు, నేల పరిస్థితుల ఆధారంగా AI- ఉత్పత్తి చేయబడిన, ఖచ్చితమైన సలహాలను అందిస్తోంది. మేము సహజ వ్యవసాయం, స్థిరమైన వ్యవసాయ పద్ధతులను కూడా చురుకుగా ప్రోత్సహిస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు.
వ్యవసాయం, ప్రజా సేవలలో సాంకేతికతను ఉపయోగించడాన్ని బిల్ గేట్స్ ప్రశంసించారు. జూలై 2026 నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏఐ ఆధారిత ఆరోగ్య సంరక్షణను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. డిజిటల్ ఆవిష్కరణ, డేటా ఆధారిత పాలన, ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక వృద్ధి ప్రణాళికలపై ఇరువురు చర్చించారు.