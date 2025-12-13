Cognizant: విశాఖపట్నంలో కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్కు శంకుస్థాపన
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం విశాఖపట్నంలో కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్కు శంకుస్థాపన చేశారు. అంతకు ముందు, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తాత్కాలిక క్యాంపస్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ రవి కుమార్, తమ కంపెనీ ఈ నగరంలో 25,000 ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని ప్రకటించారు. విశాఖపట్నానికి రావడం ఇంటికి వచ్చినట్లు ఉందని ఆయన అన్నారు.
ఈ టెక్ సంస్థ ఇంతకు ముందు 8000 ఉద్యోగాలను వాగ్దానం చేసింది. కానీ ఈ కొత్త సంఖ్య యువ నిపుణులలో కొత్త ఆశను నింపింది. విశాఖపట్నం భారతదేశానికి ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) హబ్గా ఎదుగుతుందని కూడా ఆయన అన్నారు. విశాఖపట్నంలో కంపెనీ ఒక జీసీసీ (గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్)ను ప్రారంభిస్తుందని రవి కుమార్ ధృవీకరించారు.
ఈ ప్రకటన ఈ ప్రాంతంలో విస్తృత ఐటీ అభివృద్ధికి సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. చంద్రబాబు, లోకేష్, కాగ్నిజెంట్ ప్రతినిధులు, సత్వ బృందంతో కలిసి ఏడు ఐటీ కంపెనీలకు శంకుస్థాపన చేశారు.
విశాఖపట్నం ఒక బలమైన విజ్ఞాన ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించి, ఒక ప్రధాన సాంకేతిక కేంద్రంగా ఆవిర్భవిస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు. తాము విశాఖపట్నాన్ని ఒక ఆర్థిక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. కాగ్నిజెంట్ ఇప్పటికే చెన్నై, పూణే, బెంగళూరు, కోల్కతాలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోందని చంద్రబాబు చెప్పారు.