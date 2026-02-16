Colombo to Amaravati: నారా లోకేష్ పనితీరు అదుర్స్..12గంటల్లో కొలంబో టు అమరావతి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడి అవకాశాలను ఏర్పాటు చేయడంలో చాలా ప్రగతిశీలంగా ఉన్నారు. నారా లోకేష్ ఆదివారం రాత్రి కొలంబోలో పాకిస్తాన్తో జరిగిన ఆటలో భారతదేశం తరపున ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తెల్లారేసరికి అమరావతికి వచ్చేసారు.
లోకేష్ కొన్ని గంటల్లోనే తన విధులకు తిరిగి రావడంపై ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు, లోకేష్ కొలంబో స్టేడియంలో కనిపించారు. వేలమంది ప్రేక్షకుల నడుమ భారత జట్టును ప్రోత్సహిస్తూ కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను నారా లోకేష్ తన ఎక్స్ ఖాతా వేదికగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
అలాగే సోమవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు, మైక్రోసాఫ్ట్ లెజెండ్ బిల్ గేట్స్, అతని ప్రతినిధి బృందానికి స్వాగతం పలికేందుకు నారా లోకేష్ అమరావతికి తిరిగి వచ్చారు. 12 గంటల వ్యవధిలో, లోకేష్ శ్రీలంకలో భారతదేశాన్ని ఉత్సాహపరిచారు. వెంటనే అమరావతిలోని తన కార్యాలయానికి తిరిగివచ్చారు.