Tirupati Laddus: తిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారు.. సమర్థించుకున్న చంద్రబాబు
తిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారనే ఆరోపణలను బహిరంగంగా ప్రకటించాలనే తన ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమర్థించుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని దాచడం దైవద్రోహం అవుతుందని అన్నారు. శుక్రవారం అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, ఫలితాలను దాచడం ప్రజల నమ్మకానికి ద్రోహం చేయడమే అవుతుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. భవిష్యత్తులో తేడాలు తలెత్తితే, ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ఆరోపణలు సెప్టెంబర్ 2024 నాటివి, రాష్ట్రంలో మునుపటి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని పాలనలో తిరుపతి లడ్డూల తయారీలో జంతువుల కొవ్వును ఉపయోగించారని చంద్రబాబు ఆరోపించడం ద్వారా ఇది పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది.
2024లో దక్షిణ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎన్డీఏ శాసనసభా పక్ష సమావేశంలో, గత ప్రభుత్వం శ్రీవారి ఆలయాన్ని కూడా విడిచిపెట్టలేదని, కోట్లాది మంది భక్తులు గౌరవించే, కోరుకునే లడ్డూలను తయారు చేయడానికి నాణ్యత లేని పదార్థాలు, జంతువుల కొవ్వులను ఉపయోగించిందని చంద్రబాబు ఆరోపించారు. ఈ వాదనలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర నిరసనకు దారితీశాయి. హిందూ సమాజానికి చెందిన ప్రజల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయి
మనం లడ్డూ కల్తీని బహిర్గతం చేయకపోతే, అది మనకు అపరాధం అవుతుంది. రేపు ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఎందుకు ఈ అంశంపై చెప్పలేదు.. అని ప్రశ్నిస్తారని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని దేవాలయాలు శుభ్రం చేయబడ్డాయని ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి సభలో ప్రసంగించారు.