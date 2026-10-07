యువతిని అసభ్యంగా తాకుతూ ప్రవర్తించిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే (వీడియో)
కొందరు ప్రజాప్రతిధులకు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎలా ప్రవర్తించాలన్న ఇంగితజ్ఞానం కూడా లేదు. ప్రభుత్వ పనితీరుతో పాటు ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు అపుడపుడూ ప్రజల్లోకి వస్తుంటారు. ఆ సమయంలో తమ కంటికి అందంగా కనిపించిన అమ్మాయిల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తింటారు. తమకు మనవరాలి వయసున్న అమ్మాయిలతో కూడా వారు అలానే ప్రవర్తిస్తున్నారు.
తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆ సమయంలో ఆ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు విద్యార్థినులతో మాట్లడుతూ, ఓ విద్యార్థిని అసభ్యంగా తాడారు. ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురై దూరంగా జరిగినప్పటికీ ఏమాత్రం వదిలిపెట్టకుండా ఆ విద్యార్థిని చేయి పట్టుకుండిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
దీనిపై విపక్ష పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తూ.. కాంగ్రెస్ పురుష ప్రజాప్రతినిధులకు అమ్మాయిల జోలికి రాకుండా శిక్షణ ఇవ్వాలి. అతని మామూలు సంభాషణకు ఆమెను పదేపదే తాకాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.
అతని వయసు ఎంతైనా సరే - ఆమె అస్సలు సౌకర్యంగా లేదు, పైగా ఈ మనిషికి సమ్మతి అంటే ఏమిటో ఏమాత్రం తెలియదు. ఆ ఇరుకైన ప్రదేశంలో ఆమె పక్కకు జరగడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, పదేపదే చేయి చాచి ఆమె నడుము పైభాగాన్ని తడుముతున్నాడు. అంతేకాకుండా, ఆమెను వెనక్కి లాగడానికి సహాయం చేస్తున్న ఆమె స్నేహితురాలి చేతిని కూడా పట్టుకున్నాడు. మహిళలు దేవతలు అంటారు కానీ, తన మనవరాలి వయసున్న ఒక చిన్నారిని తడమడానికి మాత్రం అవకాశం వదులుకోలేదని వారు మండిపడుతున్నారు. ఆ ప్రజా ప్రతినిధి పేరు తెలియాల్సివుంది.
The Congress needs to train its male politicians to keep their hands off girls. His banal conversation doesnt need him to repeatedly touch her. Doesn’t matter how old he is - she is NOT comfortable and this man has NO idea of consent. Keeps reaching out, feeling her upper waist when she is attempting to move away in that cramped space plus holds the hand of her friend who also helps pull her back. Women are Goddesses blah blah but wont leave a chance to feel up a child old enough to be his grand daughter.— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) October 6, 2026