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  4. Congress Politicians to keep their hands off girls at Hyderaba RTC Bus
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (08:40 IST)

యువతిని అసభ్యంగా తాకుతూ ప్రవర్తించిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే (వీడియో)

congress leader~
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (08:40 IST)
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కొందరు ప్రజాప్రతిధులకు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎలా ప్రవర్తించాలన్న ఇంగితజ్ఞానం కూడా లేదు. ప్రభుత్వ పనితీరుతో పాటు ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు అపుడపుడూ ప్రజల్లోకి వస్తుంటారు. ఆ సమయంలో తమ కంటికి అందంగా కనిపించిన అమ్మాయిల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తింటారు. తమకు మనవరాలి వయసున్న అమ్మాయిలతో కూడా వారు అలానే ప్రవర్తిస్తున్నారు. 
 
తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆ సమయంలో ఆ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు విద్యార్థినులతో మాట్లడుతూ, ఓ విద్యార్థిని అసభ్యంగా తాడారు. ఆమె తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురై దూరంగా జరిగినప్పటికీ ఏమాత్రం వదిలిపెట్టకుండా ఆ విద్యార్థిని చేయి పట్టుకుండిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 
 
దీనిపై విపక్ష పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తూ.. కాంగ్రెస్ పురుష ప్రజాప్రతినిధులకు అమ్మాయిల జోలికి రాకుండా శిక్షణ ఇవ్వాలి. అతని మామూలు సంభాషణకు ఆమెను పదేపదే తాకాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. 
 
అతని వయసు ఎంతైనా సరే - ఆమె అస్సలు సౌకర్యంగా లేదు, పైగా ఈ మనిషికి సమ్మతి అంటే ఏమిటో ఏమాత్రం తెలియదు. ఆ ఇరుకైన ప్రదేశంలో ఆమె పక్కకు జరగడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, పదేపదే చేయి చాచి ఆమె నడుము పైభాగాన్ని తడుముతున్నాడు. అంతేకాకుండా, ఆమెను వెనక్కి లాగడానికి సహాయం చేస్తున్న ఆమె స్నేహితురాలి చేతిని కూడా పట్టుకున్నాడు. మహిళలు దేవతలు అంటారు కానీ, తన మనవరాలి వయసున్న ఒక చిన్నారిని తడమడానికి మాత్రం అవకాశం వదులుకోలేదని వారు మండిపడుతున్నారు. ఆ ప్రజా ప్రతినిధి పేరు తెలియాల్సివుంది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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