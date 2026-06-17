మహిళగా నమ్మించి రూ.23.67 లక్షలు గుంజేసిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్
అనంతపురానికి చెందిన ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, సోషల్ మీడియాలో మహిళగా నమ్మించి పరిచయమైన వ్యక్తి చేతిలో రూ.23.67 లక్షలు మోసపోయారు. వాల్మీకి సాయిశ్రీ అనే పేరుతో ఉన్న ఒక నకిలీ ప్రొఫైల్ నుండి ఫేస్బుక్లో వచ్చిన ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ను అనంతపురం డీఎస్పీ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న సదరు కానిస్టేబుల్ అంగీకరించారు. ఆ తర్వాత, చాటింగ్ మరియు ఫోన్ సంభాషణల ద్వారా ఆ వ్యక్తితో ఆయన నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపారు.
నిందితుడు క్రమంగా కానిస్టేబుల్తో సన్నిహిత స్నేహాన్ని ఏర్పరచుకుని, తన తల్లిదండ్రుల అనారోగ్యం వంటి వివిధ కారణాలు చెప్పి ఆర్థిక సహాయం కోరాడని పోలీసులు తెలిపారు. ధర్మవరంలో తనకు విలువైన ఇంటి స్థలం ఉందని, ఆ ఆస్తిని అమ్మిన తర్వాత డబ్బు తిరిగి చెల్లిస్తానని కూడా ఆ మోసగాడు నమ్మబలికాడు. ఆ మాటలను నమ్మిన కానిస్టేబుల్, పలు విడతలుగా సుమారు రూ.23.67 లక్షలను అతనికి బదిలీ చేశారు.
డబ్బు సమకూర్చుకోవడం కోసం ఆయన తన భార్య బంగారు ఆభరణాలను కూడా తాకట్టు పెట్టినట్లు సమాచారం. అయితే, చెప్పినట్లుగా డబ్బు తిరిగి రాకపోవడంతో కానిస్టేబుల్కు అనుమానం వచ్చి ఆరా తీశారు. ఆ ప్రొఫైల్ వెనుక ఉన్న వ్యక్తి మహిళ కాదని, ఒక పురుషుడని అప్పుడు ఆయనకు తెలిసింది.
బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు నిందితుడిని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పట్టణంలోని పోతుకుంటకు చెందిన తలారి వెంకటేష్గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేయబడింది. నిందితుడిని పట్టుకుని అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
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