కానిస్టేబుల్ను హత్య చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు.. కత్తితో దాడి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ నగరంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక కానిస్టేబుల్ను హత్య చేశారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కాకినాడలోని గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుపై కత్తితో దాడి చేశారు. వారు ఆయన గొంతు కోయడంతో, ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారని స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపారు.
పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతి చెందిన వ్యక్తిని ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్గా గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పోలీసు బృందం నేరం జరిగిన స్థలాన్ని సందర్శించి, ఆధారాలను సేకరించింది. సీనియర్ పోలీసు అధికారులు కూడా ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దర్యాప్తు అధికారులు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు.
దాడికి పాల్పడిన వారిని గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు తాము కొన్ని ఆధారాల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.