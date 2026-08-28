మూడేళ్ల బిడ్డను వదిలేసి గోదావరి నదిలో దూకి దంపతుల ఆత్మహత్య
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోదవారి నదిలో దూకి దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. మూడేళ్ల బిడ్డను గట్టున వదిలేసి వారు ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. ఈ విషాదకర ఘటన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని చింతచినడ వంతెన వద్ద చోటుచేసుకుంది.
తణుకు మండలం వేల్పూరుకు చెందిన దోడ సాయి (29), శిరీష (28) అనే దంపతులు తమ మూడేళ్ల చిన్నారితో కలిసి వంతెన వద్దకు వచ్చారు. స్కూటర్పైనే చిన్నారిని వదిలేసి, ఆ దంపతులు గోదావరి నదిలోకి దూకి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు.
చలికి వణుకుతూ, "అమ్మా.. నాన్నా" అని పిలుస్తూ ఏడుస్తున్న ఆ చిన్నారిని చూసి స్థానికులు కంటతడి పెట్టారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి, నదిలోకి దూకిన దంపతుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ దంపతుల మృతదేహాలు కూడా కనిపించలేదు.
ఏపీలో మూడేళ్ల పాపను వదిలి గోదావరిలో దూకి దంపతులు ఆత్మహత్య— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 27, 2026
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని చించినాడ బ్రిడ్జి వద్ద విషాద ఘటన
తణుకు మండలం వేల్పూరుకు చెందిన తమ మూడేళ్ల పాపతో కలిసి బ్రిడ్జి వద్దకు వచ్చిన దొడ్డా సాయి(29), శిరీష(28) అనే దంపతులు
పాపను స్కూటీ మీదే వదిలేసి.. దంపతులు ఇద్దరు… pic.twitter.com/BeX0pHIt3k