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  4. couple allegedly jumped into the Godavari River from the Chintchinada Bridge in AP, leaving 3 year-old son alone on their scooter
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (11:20 IST)

మూడేళ్ల బిడ్డను వదిలేసి గోదావరి నదిలో దూకి దంపతుల ఆత్మహత్య

suicide
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (11:20 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోదవారి నదిలో దూకి దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. మూడేళ్ల బిడ్డను గట్టున వదిలేసి వారు ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. ఈ విషాదకర ఘటన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని చింతచినడ వంతెన వద్ద చోటుచేసుకుంది. 
 
తణుకు మండలం వేల్పూరుకు చెందిన దోడ సాయి (29), శిరీష (28) అనే దంపతులు తమ మూడేళ్ల చిన్నారితో కలిసి వంతెన వద్దకు వచ్చారు. స్కూటర్‌పైనే చిన్నారిని వదిలేసి, ఆ దంపతులు గోదావరి నదిలోకి దూకి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. 
 
చలికి వణుకుతూ, "అమ్మా.. నాన్నా" అని పిలుస్తూ ఏడుస్తున్న ఆ చిన్నారిని చూసి స్థానికులు కంటతడి పెట్టారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి, నదిలోకి దూకిన దంపతుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ దంపతుల మృతదేహాలు కూడా కనిపించలేదు. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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