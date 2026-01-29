తిరుమలలో నవ దంపతులు-నుదుటిపై ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఫోటోకు ఫోజులు (video)
తిరుమలలో రీల్స్, వీడియో షూట్స్ వ్యవహారంపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుమలలో ఫొటోలు, వీడియోలు తీయడంపై నిషేధం విధించింది. ఎప్పటికప్పుడు నిఘా ఉండేలా విజిలెన్స్ స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతోంది. టీటీడీ ఆదేశాలతో విజిలెన్స్ సిబ్బంది ఆలయం దగ్గర తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు.
శ్రీవారి ఆలయం ముందు ఫోన్లో వీడియోలు, ఫొటోలు తీస్తున్న భక్తులను అడ్డుకున్నారు. భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా తిరుమలలో ఎలాంటి వీడియోలు తీయడానికి వీల్లేదని విజిలెన్స్ అధికారులు సూచించారు.
అయితే టీటీడీ ఆదేశాలను తిరుమలకు వచ్చే కొందరు పట్టించుకోవట్లేదు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట ఫొటో షూట్, రీల్స్ చేయడం నిషిద్ధం. భక్తులకు వివిధ రూపాల్లో టీటీడీ అవగాహన కల్పిస్తోంది. అయినప్పటికీ కొందరు పట్టించుకోవడం లేదు. తాజాగా బుధవారం ఓ నూతన జంట ఆలయం ముందు ఫొటో షూట్ చేశారు.
నుదిటిపై ముద్దులు పెడుతూ.. వివిధ రకాలుగా ఫోజులిస్తూ ఫోటోలు తీసుకున్నారు. గొల్లమండపం నుంచి అఖిలాండం వరకు షూటింగ్ కొనసాగింది. భద్రతా సిబ్బంది పట్టించుకోకపోవడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.