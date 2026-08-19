ప్రసాదం ఇస్తామని ఇంటికి రప్పించుకుని... బంగారం, నగదు కొట్టేసిన జంట అరెస్ట్
దేవుడు చెరువు ప్రాంతంలో ఒక మహిళకు ఆలయ ప్రసాదం, టీ ఇస్తామని నమ్మించి, ఆమెను కింది అంతస్థుకు రప్పించి, ఆ సమయంలో ఆమె ఇంట్లో ఉన్న బంగారం, వెండి ఆభరణాలను దొంగిలించిన ఆరోపణపై ప్రకాశం జిల్లా పోలీసులు ఒక జంటను అరెస్టు చేశారు.
నిందితులను ఒంగోలుకు చెందిన బండారు వెంకట నారాయణ వర ప్రసాద్ (27), అతని భార్య ఉప్పుతోళ్ళ మహాలక్ష్మి (23)గా గుర్తించారు. పోలీసులు వారి వద్ద నుండి సుమారు రూ.24.5 లక్షల విలువైన 175 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను, రూ.2 లక్షల విలువైన 850 గ్రాముల వెండి వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తి మొత్తం విలువ రూ.26.5 లక్షలుగా అంచనా వేయబడింది. ఈ జంట బాధితురాలు వేలాయుధం రమణమ్మకు చెందిన ఇంటిలోని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో సుమారు రెండు నెలలుగా అద్దెకు ఉంటున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారు, ఆమెకు ప్రసాదం ఇస్తామని చెప్పి కిందికి పిలిచారు.
రమణమ్మ ప్రసాదం తింటుండగా, మహాలక్ష్మి టీ పొడి కొనే సాకుతో పడకగదిలోకి వెళ్లి, బీరువా తెరిచి ఆభరణాలను దొంగిలించింది. ఆ జంట మరుసటి రోజే హైదరాబాద్కు పారిపోయి, మంగళవారం తిరిగి ఒంగోలుకు చేరుకుంది. సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు వారిని కొప్పోలు ఫ్లైఓవర్ సమీపంలో అడ్డుకుని, దొంగిలించిన ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా దీనిపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.