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  4. COVID cases in South India: 115 in Kerala, 64 in Karnataka, Tamil Nadu 39 and 13 in AP
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (22:10 IST)

కోవిడ్ కేసులు: కేరళలో 115, కర్నాటక 64, ఏపీలో 13 మాత్రమే, కానీ అప్రమత్తం

Covid cases in South India
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (22:10 IST)
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Covid cases in South India
కోవిడ్ కేసులు నమోదవ్వడంపై ఆందోళన చెందవద్దని ఏపీ వైద్యశాఖామంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... మన దేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలలో కంటే మనకే కాస్త తక్కువ నమోదయ్యాయనీ, ఐనా అప్రమత్తంగా వున్నట్లు తెలిపారు. కేరళలో అత్యధికంగా 115 కేసులు నమోదయ్యాయనీ, కర్నాటకలో 64, తమిళనాడులో 39 కేసులు నమోదైనట్లు తెలియజేసారు. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకూ 13 కేసులు నమోదయ్యాయనీ, అవి కూడా ప్రమాదకరమైన వేరియంట్ కాదనీ, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుందన్నారు. ఆస్పత్రుల్లో ఐసోలేషన్ వార్డులు పెట్టామనీ, శానిటైజర్లు, కోవిడ్ సామగ్రి అంతా సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
 
కాగా రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ బారినపడి ఇప్పటికే నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో కొత్తగా కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. జూన్ 26వ తేదీ నుంచి జులై 16 వరకు రాష్ట్రంలో మొత్తం 13 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వెలుగు చూశాయి. ఈ కేసులను కడప, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, గుంటూరు జిల్లాల్లో గుర్తించారు. ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, ఈ కేసుల్లో నలుగురు మరణించినట్లు ఆరోగ్య శాఖ వర్గాలు ధ్రువీకరించాయి. మిగిలిన బాధితుల్లో ముగ్గురు ప్రస్తుతం హోం ఐసోలేషన్లో ఉండగా, ఇతరులు వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
 
కరోనా లక్షణాలు కనిపించిన వారికి వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహించాలని జిల్లా వైద్యాధికారులను ఆదేశించింది. ప్రస్తుతానికి కేసుల సంఖ్య తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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