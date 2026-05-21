నా ఫోటోతో తమిళనాట విజయ్ గెలిచారా? వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హుందాగా సమాధానం
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా దూకుడుగా విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై వ్యక్తిగత, రాజకీయ పరంగా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. సమావేశం చివరలో, మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ఒకటి రెండు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు.
సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో దళపతి విజయ్ సాధించిన అద్భుత విజయంతో జగన్కు ఉన్న సంబంధం లేదా ప్రభావం గురించి ఆయనను ప్రశ్నించారు. విజయ్ తన ఎన్నికల ప్రచారంలో జగన్ ఫోటోను వెంట ఉంచుకోవడం వల్లే విజయం సాధించారని, ఆ ఫోటోనే ఆయనకు కలిసొచ్చిందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు, ఆర్కే రోజా వంటి కొందరు నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్న విషయంపై జగన్ను వివరణ కోరారు.
ఈ ప్రశ్నకు జగన్ సూటిగా స్పందించారు. "ఒక వ్యక్తి తన సొంత రాష్ట్రంలో అంతటి ప్రభావాన్ని సృష్టించగలిగాడంటే, అది పూర్తిగా ఆయన సొంత సామర్థ్యమే. దీనికి జగన్కు సంబంధం ఏమిటి?" అని విలేకరులను తిరిగి ప్రశ్నించారు. ఈ విషయంలో జగన్ చాలా హుందాగా సమాధానమిచ్చారు. తమిళనాడులో టీవీకే చీఫ్ విజయ్ అధికారంలోకి రావడానికి కారణం ఆయనకున్న ప్రజాదరణే తప్ప, వైఎస్ జగన్ ఫోటోతో చేసిన ప్రచారం కాదని ఆయన గ్రహించారు.
తమిళనాడులో విజయ్, జగన్ ప్రభావాన్ని ఉపయోగించుకున్నారని సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా పోస్టులు పెడుతున్న వైకాపా మద్దతుదారులకు ఇది ఒక గట్టి చెంపపెట్టుగా పరిగణించవచ్చు.
