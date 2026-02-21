Crime Rate: ఏపీలో నేరాల రేటు ఆరు శాతం తగ్గింది.. హోం మంత్రి అనిత
ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం నేరాల రేటు ఆరు శాతం తగ్గిందని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ఏపీ శాసనసభకు తెలియజేశారు. గత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పాలనతో పోలిస్తే సంకీర్ణ ప్రభుత్వ హయాంలో నేరాలు తగ్గాయని చెప్పారు. శాంతిభద్రతలలో మెరుగుదలలు, పటిష్టమైన పోలీసింగ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేరాల తగ్గింపుకు దోహదపడ్డాయని అనిత అన్నారు. మహిళలపై నేరాలు 4.4 శాతం తగ్గాయని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిన చొరవ వల్లే ఈ తగ్గుదల జరిగిందని ఆమె అన్నారు.
శక్తి యాప్ ప్రారంభం, వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన నిఘా కోసం శక్తి బృందాల మోహరింపును అనిత ప్రస్తావించారు. ఈ చర్యలు మహిళల భద్రతను మెరుగుపరిచాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజా శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగించే ఏ ప్రయత్నానికైనా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని మంత్రి చెప్పారు.
నేరస్థులు చట్టపరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారని హెచ్చరించారు. అభివృద్ధికి శాంతిభద్రతలను కాపాడటం చాలా అవసరమని, మెరుగైన భద్రత ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చిందని ఆమె అన్నారు.
సైబర్ నేరాల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ప్రతి జిల్లాలో ప్రత్యేక సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని అనిత ప్రకటించారు. ఆన్లైన్ మోసం, డిజిటల్ భద్రతపై పౌరులకు అవగాహన కల్పించడానికి అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. శాంతి భద్రతలను నిర్ధారించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని ఆమె పునరుద్ఘాటించారు.