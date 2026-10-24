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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (12:37 IST)

మహిళపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ప్రజాప్రతినిధులు : ఏడీఆర్ నివేదిక

crime news
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (12:37 IST)
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చట్టసభల్లో మహిళల హక్కులు, రక్షణ గురించి మాట్లాడాల్సిన, కల్పించాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులే మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు, వేధింపుల కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్నారని అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్) నివేదిక బట్టబయలుచేసింది. 
 
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసులను విశ్లేషించి శుక్రవారం విడుదల చేసిన ఈ నివేదికలో సంచలన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ముఖ్యంగా, మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
 
ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 4,881 మంది సిట్టింగ్ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేల ఎన్నికల అఫిడవిట్లను విశ్లేషించగా, మొత్తం 187 మంది ప్రజాప్రతినిధులపై మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన కేసులు నమోదయ్యాయి. వీరిలో 19 మంది ఎంపీలు, 168 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. వీరందరిలో 14 మందిపై (12 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఇద్దరు ఎంపీలు) నేరుగా అత్యాచారం (ఐపీసీ సెక్షన్ 376) కేసులు ఉండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దంపడుతున్నాయి. 
 
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలవరపరిచే గణాంకాలు మహిళలపై నేరాల కేసులున్న ప్రజాప్రతినిధుల జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 22 మందితో (21 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఒక ఎంపీ) దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచింది. కూటమి ప్రభుత్వంలోని నలుగురు మంత్రులపై కూడా ఇలాంటి కేసులు ఉన్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఒక వివాదస్పద ఎమ్మెల్యేపై అత్యాచారం కేసు ఉందని, ఇటీవల రాజ్యసభకు ఎన్నికైన ఒక యువ ఎంపీతో పాటు రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్న సీనియర్ నేతపై కూడా అభియోగాలున్నట్లు తెలిపింది.
 
తెలంగాణలో మొత్తం ఐదుగురు ప్రజాప్రతినిధులపై (ముగ్గురు లోక్‌సభ ఎంపీలు, ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు) కేసులున్నాయి. వీరిలో 'ముగ్గురు బీజేపీ ఎంపీలు తొలిసారి గెలిచిన ఒక సిట్టింగ్ ఎంపీపై అత్యాచారం కేసు నమోదై ఉండటం గమనార్హం.
 
పార్టీల వారీగా చూస్తే, బీజేపీకి చెందిన 106 మంది (95 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 11 మంది ఎంపీలు) ఈ జాబితాలో ఉండి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి 20 మంది, తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) నుంచి 18 మంది (17 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఒక ఎంపీ) ప్రజాప్రతినిధులు మూడో స్థానంలో ఉన్నారు. 
 
బీజేపీకి చెందిన 11 మంది ఎంపీలలో ఐదుగురు కేంద్ర మంత్రులు కాగా, వారిలో ఒకరు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందినవారని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రాల పరంగా పశ్చిమ బెంగాల్ (69) మొదటి స్థానంలో ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ (22) రెండో స్థానంలో, ఒడిశా (17) మూడో స్థానంలో నిలిచాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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