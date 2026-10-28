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  4. Cyclone Arnab crossed the coast twice, what on earth is going on here
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (22:18 IST)

రెండుసార్లు తీరం దాటిన అర్నాబ్ తుఫాన్, ఏందయ్యా ఇదీ?

Arnab cyclone 2 times landfall
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (22:20 IST)
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ఏ తుఫాన్ అయినా ఒక్కసారే తీరం దాటి ముందుకు సాగుతుంది. అట్లాంటింది అర్నాబ్ తుఫాన్ తనదైన భిన్నమైన ప్రవర్తనతో కోస్తా సముద్ర తీరాన్ని రెండుసార్లు దాటింది. ఒకసారి తీరం దాటి తీరానికి సమాంతరంగా ప్రయాణం చేసింది. సాధారణమైన తుఫాన్ మాదిరిగా తీరం దాటేసి నేరుగా భూభాగం లోకి వెళ్లకుండా తీరానికి అత్యంత సమీపానికి వచ్చిన తర్వాత తాబేలు వేగంతో ప్రయాణం చేస్తూ ముందుకు సాగింది.
 
డబుల్ ల్యాండ్ ఫాల్ తరహా మార్గం తీసుకుని ముందుగా యానాం-నరసాపూర్ వద్ద తీరం దాటి ఆ తర్వాత తిరిగి సముద్రంలోకి వచ్చింది. అదే ఊపుతో లోపలికి వెళ్లి వుంటే పరిస్థితి విధ్వంసకరంగా వుండేదే. ఐతే వెంటనే యూటర్న్ తీసుకుని కోనసీమ-మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటి భూభాగంవైపు కదులుతూ వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది. 
 
సహజంగా తుఫాన్ తీరం దాటే సమయం 3 గంటల్లోపలే పూర్తవుతుంది. ఐతే అర్నాబ్ తుఫాన్ సుమారు 6 గంటల పాటు తీరం దాటుతూనే వున్నది. 28 అర్థరాత్రి 2 గంటల నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకూ తీరం దాటే ప్రక్రియను సాగించింది. ఇంత ఎక్కవ సమయం తీరం వెంబటే తచ్చాడుతుండటం వల్ల తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు గంటకు 120 నుంచి 150 కి.మీ వరకూ పెనుగాలులు వీచి భారీ నష్టాన్ని కలిగించాయి.
 
సహజంగా తీరాన్ని దాటగానే తుఫాన్ బలహీనపడుతుంది కానీ అర్నాబ్ మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. దీనికి కారణం బంగాళాఖాతంలో వేడిగాలులు, సముద్ర ఉపరితలం ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా వుండటమే. మొత్తమ్మీద ఇటీవలి కాలంలో రెండుసార్లు తీరం దాటిని తుఫానుగా అర్నాబ్ తుఫాన్ వార్తల్లో నిలిచింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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